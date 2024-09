Ce mesaj a transmis Betty Salam după ce a fost la un pas de eliminare, la Asia Express. Postarea emoționantă a concurentei

Betty Salam, fiica lui Florin Salam, a transmis un mesaj emoționant în mediul online după ce a fost difuzată prima etapă de la Asia Express - Drumul Zeilor, unde a fost la un pas de eliminare.

În ediția 5 din sezonul 7 Asia Express - Drumul Zeilor, telespectatorii au avut parte de o surpriză neașteptată. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din primul stage ale competiției. Cei care au ajuns pe ultimele locuri la Irina Fodor au fost Betty Salam și Cătălin Vișănescu, dar și Andrei Ursu și Vlad Condurache.

Ceilalți concurenți au fost nevoiți să aleagă o a treia echipă pe care să o trimită cât mai aproape de eliminare. În urmă voturilor, Anca Țurcașiu și Andreea Samson au mers la cursa pentru ultima șansă alături de celelalte două perechi.

Misiunile au fost dificile, însă vedetele au reușit să treacă cu brio peste fiecare provocare. După o zi lungă, echipele au ajuns rând pe rând la Irina Fodor pentru a afla deznodământul primei etape din Asia Express - Drumul Zeilor.

În cele din urmă, prezentatoarea TV a anunțat că Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vișănescu, riscă să fie eliminați din reality show. Toți au așteptat cu nerăbdare să vadă culoarea totemului. Cei doi au răsuflat ușurați când au văzut că Zeul este verde.

Ce a publicat Betty Salam în mediul online, după ce a fost la un pas de eliminare la Asia Express sezonul 7

La scurt timp de la difuzarea ediției în care au fost la un pas să părăsească emisiunea, Betty Salam a ținut să transmită un mesaj emoționant pe contul de Instagram, acolo unde are o comunitate impresionantă de fani.

„Poate ca pe unii dintre voi v-am dezamăgit, fiindcă nu am avut energia necesară, dar noi am făcut tot posibilul să ducem probele până la capăt.

Sa cazi din prima zi din neatenție. Am fost nepregătită pentru situație, asta pentru că nimeni nu a știut că după multe ore de zbor vom intra direct în priza, iar eu am fost foarte frustrată, deoarece eram conștientă că îl voi încetini pe Catalin și starea mea nu va fi tocmai bună. Sunt o persoană mai sensibilă de fel (știu că poate nu pare), însă observ și comentariile, dar este ușor să vorbiți de pe canapea, fiindcă asta făceam și eu uitându-mă la sezoanele trecute, înainte să fac parte din acest proiect. La TV părea totul ușor, dar am învățat multe, iar voi să învățați să nu mai judecați, pentru că nu știți prin ce au trecut toți ceilalți colegi, cât și noi. Eu vă iubesc și vă mulțumesc tuturor în parte. PS: E VERDE!!!!! 💙”, a scris tânăra artistă în mediul online.

Postarea ei a generat 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Mă bucur tare că ați rămas😍. Cred că aveți multe de arătat”, „Sunteți frumoși și s-a văzut că ați dat tot ce ați putut! M-am rugat să fie verde! Sunteți minunați!😍” sau „Ce mă bucur”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.