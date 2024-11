Ce mesaj a transmis Carmen Negoiță după ce ea și Andreea Perețeanu au fost eliminate de la Asia Express, chiar înainte de Finală

Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu au transmis un mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express, sezonul 7. Surorile „Sisters” au părăsit Drumul Zeilor cu doar un pas înainte de Finală.

Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu au fost eliminate de la Asia Express, sezonul 7 în ediția 44 din 12 noiembrie 2024. Surorile „Sisters” au părăsit Drumul Zeilor cu doar un pas înainte de Finală. Deși triste că parcursul lor în competiție s-a încheiat, Carmen și Andreea s-au declarat recunoascătoare pentru tot ce au trăit în această perioadă.

Ce mesaj a transmis Carmen Negoiță după ce ea și Andreea Perețeanu au fost eliminate de la Asia Express, sezonul 7

La finalul unei curse pline de emoții puternice, cele trei echipe au făcut bilanțul. Astfel, Ioana și Voicu au reușit să încheie semifinala fără nicio cutie periculoasă și s-au calificat direct în Finala Asia Express, sezonul 7.

Nicolai și Sorin au intrat în posesia unei cutii care putea ascunde un zeu roșu, iar Carmen și Andreea au avut două cutii. Astfel, șansele lor de a se salva au scăzut.

Chiar dacă prima cutie deschisă a ascuns un zeu verde, cea de-a doua le-a adus eliminarea, cu doar un pas înainte de Finală.

Ulterior, după difuzarea ediției din 12 noiembrie 2024 în care au fost eliminate, Carmen a publicat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram, alături de un montaj video cu mai multe momente importante din competiție.

„Știu ca am mai spus-o si o sa mai spunem. Asia Express este cea mai frumoasa experienta pe care am trait-o. Grea, mult mai grea decat ce se vede la televizor, dar atunci cand iti iese ceva esti in rai. Rai care poate sa dureze o zi sau 5 minute. Brusc nu ti se mai leaga un autostop sau o proba si iar esti in iad. Am folosit aceste cuvinte fix ca sa intelegeti putin emoțiile extreme prin care treceam. Uneori paream bipolare, dar acum razi, acum plangi. Stii ca esti mort de foame, obosit, dormi pe unde apuci si logic ar fi sa vrei sa pleci acasa, in confort. Dar nu poti. Esti un dependent de adrenalina, care vrea mai mult si mai mult. Este o experiență pe care nu ai cum sa o intelegi pe deplin, decat daca o traiesti. Si noi am trait la maxim aceste 2 luni, iar pentru asta va multumim. Multumim productiei, oamenilor minunati din spate care au avut grija de noi, care ne-au incurajat si care ne-au certat cand o luam razna. Am avut 2 echipe minunate in Asia, 2 reporteri si 2 cameramani care au fost familia noastra. Nu am vazut niciodata o asemenea organizare. Multumim celor de acasa, care ne-au incurajat si au tinut cu noi pana in ultimul moment. Si multumim familiei noastre numeroase, pentru ca tremurau acasa, asteptand un telefon in care sa le zicem ca mai stam putin in competitie. A fost magic”, a transmis Carmen Negoiță în mediul online.

La rândul ei, și Andreea Perețeanu a ținut să spună că: „A fost cea mai grea și cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o până acum.

Andreea Samson a reacționat, de asemenea, la postarea surorilor din mediul online. „Bravo sisters, ați luptat într-un mare stil ,cu ambiție și caracter. Sunteți Învingătoare”, a scris fosta adversară în comentarii.

„Felicitari fetelor!”, le-a transmis și Selina.