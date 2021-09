Ce meserie are Eliza Natanticu de la Asia Express sezon 4. Soția lui Cosmin activează în zona artistică

Cosmin și Eliza Natanticu au spus ”DA” provocării ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4 și au plecat în aventura din care vor învăța foarte multe.

Cu simțul său al umorului și creativitatea, Cosmin speră să depășească împreună cu partenera de viață toate obstacolele întâlnite pe ”Drumul Împăraților”, cursă care se va ține în mai multe țări și în două destinații care nu au fost încă dezvăluite.

Dacă publicul este obișnuit cu prezența lui Cosmin Natanticu pe micile ecrane, Eliza este o surpriză pentru telespectatorii ”Asia Express” sezonul 4. Poți să o descoperi pe concurentă în rândurile de mai jos:

Ce meserie are Eliza Natanticu de la ”Asia Express: Drumul Împăraților”

Eliza Natanticu este posesoarea unei voci speciale și, dincolo de pasiunea pentru muzică, concurenta de la ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4 cochetează și cu teatrul de la o vârstă foarte fragedă.

Obișnuită cu scena, Eliza îmbină perfect muzica cu actoria și este foarte apreciată pentru calitățile sale.

În 2016, soția lui Cosmin Natanticu și-a încercat norocul și la show-ul ”X Factor” de la Antena 1. Pe atunci, concurenta se numea Eliza Georgescu și spunea că este din București.

”Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele.”, povestea Eliza pe scena X Factor România de la Antena 1.

Care este numele de scenă al Elizei Natanticu

Dacă la teatru, Eliza Natanticu de la ”Asia Express” dă viață multor personaje diferite, când ajunge pe scenă ea se prezintă simplu: Eliza.

Artista a lansat, în ultimii ani, mai multe piese și este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde activitatea îi este urmărită de mii de oameni.

Cum s-au cunoscut Eliza și Cosmin Natanticu de la ”Asia Express: Drumul Împăraților”

Eliza și Cosmin Natanticu sunt împreună de mai bine de nouă ani. Concurenții care formează una dintre cele nouă echipe de la ”Asia Express: Drumul Împăraților” s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune.

„Ne-a făcut cunoştinţă o prietenă comună, dar atunci nu a „percutat’ nici unul dintre noi. Abia după vreo două săptămâni m-a căutat Lizi pe Facebook, mi-a scris, şi tot în ziua aceea am ieşit la masă. Am descoperit că avem o grămadă de lucruri în comun.

De atunci pot să zic că s-au legat lucrurile. Deci, ea m-a căutat pe mine (zâmbeşte). De atunci suntem de nedespărţit, ne consultăm, luăm decizii împreună, ne susţinem.”, povestea Cosmin Natanticu despre relația cu femeia iubită.

Povestea lui Cosmin Natanticu de la ”Asia Express”

Cosmin Natanticu speră să se descurce la ”Asia Express”. În favoarea lui are copilăria petrecută la bunici, unde a experimentat o mulțime de lucruri care l-au întărit.

Concurentul care se află pe ”Drumul Împăraților” a mărturisit, în mai multe rânduri, că s-a simțit extraordinar la țară. Actorul face parte dintr-o familie cu cinci frați. La vârsta de 19 ani, Cosmin a pierdut-o pe mama sa, iar tatăl lui și-a refăcut viața.