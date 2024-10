Ce studii are Ioana State de la Asia Express. Cum și-a început concurenta de pe Drumul Zeilor cariera în stand-up comedy

Ioana State și Mane Voicu participă la Asia Express sezonul 7. Iată ce studii are concurenta care a pornit pe Drumul Zeilor!

Ioana State a devenit cunoscută în mediul online datorită postărilor sale amuzate, dar în scurt timp și-a făcut debutul și la TV. Datorită glumelor sale, tânăra a fost finalistă Stand-Up Revolution și iUmor, iar ulterior a început să urce pe scena show-ului de umor în calitate de invitat special. Aceasta a stârnit hohote de râs cu numerele sale de stand-up și a fost încoronată „regina autoironiei”. Iată ce a studiat!

Ce studii are Ioana State de la Asia Express

Ioana State a copilărit în Dascălu, o comună din județul Ilfov, dar după ce a intrat la liceu s-a mutat în Capitală. Ioana State a absolvit la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, profilul matematică-informatică. Apoi, a intrat la Facultatea de Litere, specializarea română-franceză, dar nu a abasolvit-o.

„Deși am fost la profil mate-info, îmi doream să devin profesor de limba română. În generală eram pasionată de matematică, dar la liceu am început să scriu chestii și mi-am dat seama că îmi doresc să fiu profesor de română”, a spus ea într-un podcast, potrivit unei surse.

Mai târziu, Ioana State a început să își scrie gândurile și părerile în mediul online și datorită simțului umorului, a strâns o comunitate impresionantă de admiratori. Astfel, a ajuns să concureze în sezonul 4 iUmor. La acea vreme, Ioana State de la Asia Express sezonul 7 lucra în asigurări, dar în scurt timp s-a întors la prima ei dragoste - scena.

„A fost neașteptat, nu a fost ceva premeditat. Eu scriam glume pe Facebook, am mers într-o competiție de umor, unde am încercat un număr de stand-up comedy. Am fost primită frumos, a fost un succes, oamenii de acasă m-au urmărit pe rețelele de socializare, apoi am ajuns în finala pe care nu am câștigat-o, dar m-a ajutat enorm. Acum am ajuns să am spectacole în țară, turnee, Sala Palatului.

(...) La mine nu era foarte studiat, pentru că nu m-am pregătit să ajung aici, a fost o surpriză, am luat lucrurile cum au venit spre mine. Eu voiam să devin profesor de limba română, m-am angajat în asigurări, am mai schimbat alte joburi în domenii și apoi a venit acest lucru către mine. L-am îmbinat cu alt job, niciodată nu am făcut doar stand-up comedy, am făcut și altceva pe lângă”, a declarat concurenta Asia Express într-o emisiune, potrivit unei surse.

Acum, Ioana State face show-uri de stand-up în toată țara, alături de colegii ei, printre care și Mane Voicu, coechipierul cu care a plecat pe Drumul Zeilor. De asemenea, tânăra este foarte implicată și în cauzele caritabile și spune despre ea că „nu are hate-ri”.

Ce spunea Ioana State înainte de a pleca în aventura Asia Express

Ioana State: „Nu m-a crezut mai nimeni dintre apropiați când am spus în ce m-am băgat. Eu care mă împiedic și când deschid ușa și care am învățat să merg pe bicicletă la 11 ani. Singurul meu instinct de supraviețuire e să comand două porții de paste că poate nu mă satur cu una. Cu toate astea sunt inconștient de nerăbdătoare. Știu că va fi foarte greu ce ne așteaptă și în același timp sunt cuprinsă de un entuziasm nebun. Vreau să testez adrenalina unei astfel de competiții. Eu mă laud că sunt echilibrată, că mă descurc în orice situație, că știu să gestionez situații de criză. Acum sigur voi avea contextul să-mi demonstrez că nu sunt chiar așa. Las multe acasă: un iubit, nu al meu, al altcuiva, care sigur nu îmi va duce dorul pentru că nu știe că e iubitul meu. Glumesc… îmi va fi dor de familie și prieteni, mai ales de nepoți, de spectacole, de toată echipa mea de la #spitalepublicedinbaniprivati pe care îi las singuri atâta timp. Dar revin victorioasă, le-am promis. Plec în cea mai frumoasă și nebună aventură și vreau să mă lupt cu toate forțele distrându-mă și bucurându-mă de fiecare emoție trăită acolo.”