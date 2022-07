Cum arată Mara Bănică la 5 luni de când a născut. Imaginea adorabilă în care apare alături de fiica ei, Donca

Mara Bănică a publicat pe rețelele sociale imagini cu ea și frumoasa sa fiică. Donca a împlinit 5 luni și îi înseninează viața mamei sale. De curând, Mara Bănică a mers în vacanță alături de cei doi copii ai săi și de partenerul său de viață.

Cum arată acum mara Bănică și fiica ei

„Am bifat și prima vacanță în formulă de 4. Din păcate, Dima se lasă greu fotografiat, soțul e complet anti fotografii postate pe rețele de socializare, așa că partea feminină a familiei e singură reprezentată în prima fotografie de după vacanță”, a scris Mara Bănică în dreptul fotografiei în care apare ținându-și fiica în brațe.

În imagininile publicate de Mara Bănică pe Internet, fanii au putut vedea că s-a recuperat foarte bine după ce a născut.

Mara Bănică a devenit mama a doua oară

După ce a născut, Mara Bănică a publicat o fotografie cu ea, pe rețelele sociale.

„Astăzi ne-am mărit familia! Am născut dimineață la 7.24 o fetiță perfect sănătoasă! Suntem bine amândouă, ne acomodăm cu viață exterioară! Tot astăzi este și ziua de naștere a mamei mele, așa că un cadou mai frumos nu cred că s ar fi potrivit! Mulțumesc anticipat tuturor pentru urări și să va fie bine!”, a scris Mara Bănică în ziua în care a devenit pentru a doua oară mamă.

Mara Bănică a publicat o singură poză cu burtica de gravidă, în luna a șasea de sarcină.

Pe parcursul sarcinii, Mara Bănică a vorbit despre pregăturile de dinainte de a-și aduce pe lume fetița. Vedeta spune aîn urmă cu câteva luni că are în minte un nume rusesc pentru fiica ei.

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Ideea este că, atunci când eram însărcinată cu Dima, știam că este fată, și am știut că este fată până la șapte luni, și am rămas cu ideea asta, că, dacă vreodată am să am o fată, așa o să o cheme. Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc”, a declarat Mara Bănică pentru fanatik.ro.

