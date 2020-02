„Asia Express - Drumul Comorilor”, din nou lider de audienţã! Câți oameni s-au bucurat de show, marți seară. Galerie foto

În ordinea sosirii la ultimul punct de control, cele două echipe ce s-au calificat automat în cursa pentru ultima șansă au fost Lia Bugnar și Maria Buză, alături de Alex Velea și Mario Fresh. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au obținut cele mai multe voturi din partea colegilor, motiv pentru care au intrat și ele în cursa ultimatum. Patru misiuni și un trafic infernal într-o întrecere acerbă au pus la grea încercare voința, ambiția și atenția vedetelor: „Sunt probe grele și atenția voastră s-ar putea să fie mai importantă decât puterea voastră fizică. Dacă le înțelegeți și le veți executa corect, veți avea un avantaj în cursă!”, i-a sfătuit Gina Pistol la începutul zilei.

Ancora a fost verde! Alex Velea și Mario Fresh continuă aventura la Asia Express, sezonul 3, dar regretă: ”Îmi doresc să plec acasă!”

Având în vedere că toate indiciile către locațiile din cursă au stat ascunse pe fundul unor borcane cu murături locale, pe tot parcursul zilei concurenții au fost nevoiți să le mănânce pentru a obține informații importante: „Acest laitmotiv al murăturii, ne-a terminat atât fizic, cât și psihic!”, a spus Lia Bugnar epuizată. Un examen în trei etape de apucături marinărești, o misiune fizică de îndemânare și rezolvarea unui mic puzzle din litere, un dans tradițional și o lecție de rapiditate ce a avut de-a face tot cu borcanele de murături, dar și abilitatea lor de a convinge localnicii să le mănânce, toate acestea au făcut parte din testul serii de marți. „Am alergat încontinuu preț de câteva ore, am trecut prin toate, ne-am udat până la șosete. Cursa pentru ultima șansă este total altceva. Foarte diferită față de misiunile de zi cu zi. Și noi am crezut că alea sunt grele!”, au fost de părere Alina și Carmen.