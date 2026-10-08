Cheloo, mărturisire neașteptată la Asia Express! De câte ore de somn are parte pe noapte: „De cel puțin 15 ani…”

La cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, concurenții au primit o listă cu momente din viața de zi cu zi a urșilor Panda, pe care să le surprindă în fotografii. În rezervația de Panda, Cheloo a avut o revelație: i-ar plăcea să aibă viața lor!

Deși la început nu a fost deloc încântat de tema cursei, Cheloo a ajuns să își reconisdere părerea despre urșii Panda. Mai mult, concurentul de la Asia Express și-a comparat viața cu aceste animale fascinante.

„Mie chiar au început să-mi fie simpatici urșii panda. Ce viață! Vreau și eu să trăiesc viața asta! Panda îmi doresc să fiu! Ce captivitate, frate? Ai femeie de serviciu care strânge după tine! Ai un om care îți aduce masa la timp, ai râul care trece prin fața ta și tu doar trebuie să bei apă, ai oameni care te studiează, dar nu te deranjează, pentru că tu ești regele situației”, a spus Cheloo, povestind câteva aspecte din viața lui. Cheloo a povestit, astfel, că de 15 ani, nu reușește să doarmă decât 4 ore pe noapte.

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Cheloo tânjește după rutina urșilor Panda. Ce confesiune a făcut despre viața lui: „Mă stresez toată ziua!”

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„Eu dorm 4 ore pe noapte de cel puțin 15 ani. Mă stresez toată ziua: facturi, bunuri, reparat mașini, grija față de toată lumea. Pui într-o balanță Cheloo și ursul Panda, câștigă Panda”, a mai spus Cheloo.

Cursa pentru Ultima Șansă din etapa a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii îi poartă pe concurenți în lumea urșilor Panda. Ajunși în Chengdu, cele trei echipe aflate în pericol de eliminare, au parte de o cursă în care unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei va deveni personajul principal al zilei.

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Cursa pentru ultima șansă din etapa a cincea se difuzează în ediția de Asia Express de pe 8 octombrie, potrivit programului TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.