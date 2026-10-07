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Cheloo și Mihai au dat peste români la Asia Express. Cum i-au ajutat în cursă: „Nu plecați, că mai rău vi se întâmplă”

Cheloo și Mihai Ban au avut parte de o întâlnire norocoasă în ediția de pe 7 octombrie 2026 de Asia Express. Doi români le-au ieșit în cale și le-au fost de mare ajutor!

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:00 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 20:58
Cheloo și Mihai, întâlnire norocoasă la Asia Express | Antena 1
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Cheloo și Mihai Ban s-au bucurat de ajutorul a doi tineri conaționali. Românii i-au ieșit în cale lui Cheloo, iar acesta s-a gândit să le ceară ajutorul pentru a găsi intrarea către locul unde îi aștepta Irina Fodor.

„La un moment dat ne ciocnim cu doi români. Alții s-au mai folosit de români întâlniți accidental în această excursie minunată. Noi n-am găsit români până acum. Mergeți cu noi, nu plecați, că mai rău vi se întâmplă. Repede că vă rupem pe genunchi!”, le-a spus Cheloo celor doi români pe care i-a întâlnit în mall.

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Cheloo și Mihai, întâlnire norocoasă la Asia Express. Cine sunt românii care i-au ajutat: „Nu plecați că mai rău vi se întâmplă”

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Românii vizitaseră zona și văzuseră steagul roșu Asia Express, înainte de a-l întâlni pe Cheloo. Așadar, cei doi concurenți de la Asia Express au fost îndrumați prin mall, de cei doi români care au alergat cot la cot cu ei și le-au oferit indicații prețioase. Așadar, cu ajutorul celor doi tineri din România, Cheloo și Mihai Ban au ajuns rapid la destinație.

„Victimele noastre din această seară”, a glumit Cheloo arătând spre tinerii care s-au bucurat să fie în echipa lor și să-i îndrume.

Imaginile au fost difuzate în ediția de Asia Express de pe 7 octombrie 2026, show care face parte din programul TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

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Cheloo și Mihai Ban la Asia Express

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Irina Fodor, anunț neașteptat la Asia Express. Ce nu au voie să facă echipele în acest oraș: „Nu am primit aprobare pent... Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Mirela și Oana, nemulțumite: „Noi respectăm legea și alții...

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