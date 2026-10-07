Cheloo și Mihai au decis cine pleacă ultimul în cursa Asia Express. Replica lor i-a surprins pe colegi: „Când am fost eu corect?”

Câștigătorii amuletei de la Asia Express de pe 7 octombrie au decis și ordinea plecării în cursa pentru imunitatea mică. Cheloo și Mihai Ban nu au ținut cont de o regulă nescrisă, considerată de mulți corectă.

În calitate de câștigători ai amuletei, Cheloo și Mihai Ban au stabilit ordinea plecării în cursa pentru Imunitatea Mică a etapei a cincea Asia Express. Maya a vrut să se asigure că Mihai și Cheloo vor ține cont de faptul că ea și mama ei au participat la joc și corect ar fi să plece pe una dintre primele poziții, iar răspunsul lui Cheloo a fost neașteptat pentru fiica Mirelei Retegan: „Când vreodată am fost eu corect?”.

Înainte de a anunța ordinea plecării, Cheloo a avut un discurs pe care mulți l-au descris ca fiind o „amenințare”: „E ultima oară când sunt domn!”, a spus colegul lui Mihai Ban.

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Cheloo și Mihai „i-au amenințat” pe colegii de la Asia Express: „Când vreodată am fost eu corect?”. Ce echipă a fost desemnată să plece ultima în cursă: „Nu ai spus că vei fi pentru ultima oară domn?”

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Prima echipă desemnată să plece la 10 minute după Cheloo și Mihai a fost cea formată din Loredana Chivu și Anamaria Mocanu. Maya și Mirela se așteptau să fie următoarele, având în vedere că și ele au fost la jocul pentru amuletă, dar socoteala „Găștii Zurli” nu s-a potrivit cu listuța lui Cheloo.

Iată ordinea plecării anunțată de Cheloo și Ban:

1. Loredana și Ana

2. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

3. Maurice și Connie

4. Valerie și Alex

5. Iar pe ultimul loc: Maya și Mirela.

„Până acum în această competiție s-a făcut ordinea după cine a jucat. Deci frumos și corect mi s-ar părea ca pe locul 2 să plece Loredana și Ana și pe locul 3 să plecăm noi. Eu chiar m-am supărat. Dacă începi discursul cu: e ultima oară când sunt drăguț. Tu ești drăguț cu toată lumea? Pe mine m-a păcălit, eu chiar am pus botul”, a spus Maya.

„Este ultima oară când noi suntem domni prietenoși. Dușmănia poate să înceapă azi. Azi am făcut după suflet, după inimă. Primii după noi pleacă cei care au concurat: Loredana și Ana. Locul 5: favoritele noastre, cele care ne-au frânt inima de câte ori ne-au luat-o înainte și s-au dus și s-au jucat singure. Eu sunt vinovat.”, a spus Cheloo.

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Imaginile au fost difuzate în ediția Asia Express de pe 6 octombrie, conform programului TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.