Cheloo și Mihai au refuzat o nouă probă la Asia Express. Ce nu au acceptat să facă: „Eram foarte revoltați!” 

În ediția de Asia Express de pe 6 octombrie 2026, Cheloo și Mihai Ban au refuzat să facă o probă. În consecință, cei doi au fost penalizați cu 30 de minute.

Concurenții Asia Express au avut de îndeplinit o misiune într-un restaurant din Chongqing, care propune un serviciu neobișnuit, cu așa-numiții „ospătari sexy”, unde servirea preparatelor este transformată într-un real spectacol. Înainte de a deveni „ospătari sexy”, concurenții de pe Drumul Mătăsii au gustat Zhu Nao Hua, un preparat local picant, și au beneficiat ei înșiși de serviciile speciale ale ospătarilor, pentru a învăța cum să le reproducă la rândul lor. De la dans și masaj, până la modalități surprinzătoare de a servi mâncarea și băuturile, echipele au avut de reprodus cât mai fidel serviciile speciale.

Ce probă au refuzat Cheloo și Mihai Ban la Asia Express

Cheloo și Mihai Ban au fost masați și hrăniți de ospătăriță, dar când au aflat că se pune problema și de dans, aceștia au refuzat să duscă la bun sfârșit proba. Nu este prima oară când Cheloo refuză să ducă la îndeplinire o probă de dans.

„Am citit în îndreptarul tehnic că trebuie să dansăm și de aceea mi-a răsărit o idee genială. Dacă n-am dansat pe mese până la vârsta asta, de ce aș face-o acum? M-am uitat la Banu, el a clipit și a spus Da, nu facem. Rămânem aici, facem carceră eletronică, puneți-ne brățări, noi nu vrem să facem asta. Și eram și foarte revoltați, neștiind că ne izbim a patra oară de regulament și că primim o penaliate de 30 de minute”, a spus Cheloo, care i-a explicat și ospătăriței că el și coechipierul Mihai Ban nu vor fi „ospătari sexy” și nu vor dansa: „Nu dorim să facem această probă. Creierul a fost delicios, fata minunată, vă mulțumim foarte frumos, dar nu vrem să facem restul probei”, a precizat Cheloo.

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Imaginile au fost difuzate în ediția Asia Express de pe 6 octombrie, conform programului TV Antena 1.

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În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii", 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What's UP și soția lui, Miky. Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.