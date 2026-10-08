Cheloo și Mihai Ban au refuzat o probă la Asia Express! Reacția Irinei Fodor: „Pentru noi s-a încheiat aici!”

În cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, Cheloo și Mihai Ban au refuzat să ducă la îndeplinire o probă, iar Irina Fodor i-a anunțat sancțiunea!

Concurenții au primit ca misiune să îmbrace costume groase de urși Panda și să recreeze ei înșiși în fotografii comportamente inspirate de simpaticile animale precum: rostogoliri, încercări nereușite de cățărare, somn după o masă copioasă, mers în patru labe și alte ipostaze haioase. De cum au citit misiunea, Cheloo și Mihai Ban au spus: „Pentru noi Asia Express s-a încheiat aici!”. Și Mirela Retegan era convinsă că această misiune nu va fi îndeplinită de cei doi care au refuzat în trecut probe mai puțin „caraghioase” decât imitatul unor urși Panda.

Citește și: Cheloo și Mihai au decis cine pleacă ultimul în cursa Asia Express. Replica lor i-a surprins pe colegi: „Când am fost eu corect?”

Cheloo și Mihai Ban au refuzat o probă în cursa pentru ultima șansă! Ce le-a răspuns Irina Fodor după ce i-au comunicat decizia

Așa cum toți se așteptau, Cheloo nu a vrut să se îmbrace cu costumul de Panda și cu atât mai puțin să stea în diverse poziții haioase pentru a imita aceste animale: „Pot să fac asta acasă pentru copiii mei, dar nu aici!”, a spus concurentul Asia Express care i-a transmis un mesaj Irinei Fodor pentru a-i comunica decizia de a nu respecta misiunea.

Articolul continuă după reclamă

Prezentatoarea Asia Express le-a dat varianta celor doi de a convinge localnici să facă proba în locul lor. Inițial au găsit un chinez dispus să se îmbrace în Panda, iar Mihai Ban a decis să se costumeze și el, însă localnicul nu a rezistat din cauza căldurii. În cele din urmă, Cheloo și Mihai Ban au primit o penalitate de 30 de minute, care în cursa pentru ultima șansă contează foarte mult.

„Nu vreau, este incompatibilă cu mine această probă. Mesaj foarte important pentru Țuca: Acceptăm orice tip de penalizare, dar nu vreau să ne îmbrăcăm în Panda, să ne tăvălim. Nu sunt genul de om care să se îmbrace în Panda în fața unei țări, chiar dacă nu mă știe!”, a spus Cheloo.

Cheloo și Mihai Ban au intrat în cursa pentru ultima șansă alături Maya și Mirela Retegan și de Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cursa pentru Ultima Șansă se desfășoară în lumea urșilor Panda.

Citește și: Maya s-a simțit copleșită la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu fiica Mirelei Retegan: „Nu voiam să fiu acolo!”

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Imaginile au fost difuzate în ediția de pe 8 octombrie de Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.