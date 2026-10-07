Maya s-a simțit copleșită la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu fiica Mirelei Retegan: „Nu voiam să fiu acolo!”

Maya și Mirela Retegan au avut un moment în care s-au simțit copleșite la Asia Express, în timpul misiunii desfășurate în nul dintre marile situri culturale ale Chinei.

Echipele de la Asia Express au ajuns la Dazu Rock Carvings, unul dintre marile situri culturale ale Chinei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Complexul reunește zeci de mii de sculpturi în piatră, realizate de-a lungul mai multor secole, iar Baodingshan, locul în care se desfășoară misiunea concurenților, reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase ansambluri ale sale.

Concurenții au primit o serie de întrebări de la Marius Damian, răspunsurile putând fi găsite vizitând situl arheologic.

În căutarea animalelor care îl înconjoară pe Buddha, Maya și Mirela Retegan au obosit.

Citește și: Cheloo și Mihai au refuzat o nouă probă la Asia Express. Ce nu au acceptat să facă: „Eram foarte revoltați!”

Articolul continuă după reclamă

Maya, „reacție nervoasă” la Asia Express. Ce a făcut fiica Mirelei Retegan când s-a simțit la pământ: „Nu voiam să fiu acolo!”

„Eram atât de demoralizate și de lipsite de motivație încât nu am fost în stare. Noi eram în filmul lui: noi nu mai vrem să facem”, a spus Mirela Retegan.

„Noi nici măcar nu voiam să facem misiunea. Nu mai voiam să ne plimbăm cu rucsacurile în spate, nu mai voiam să mai stăm în căldura care era afară, nu mai voiam!”, a spus Maya.

Obosită și demoralizată, Maya a devenit confuză la vederea unui șarpe sculptat, confundându-l cu un melc. Mai mult, fiica Mirelei Retegan a început să cânte: „Melc, melc, codobelc”.

„Era clar că acolo e un șarpe, dar din lipsa dorinței și a chefului eu am zis că e un melc!

Nu mai puteam. Nu voiam să fiu acolo, nu-mi plăcea, a fost felul în care au am picat”, a spus Maya.

„Era o reacție nervoasă”, a descris Mirela Retegan starea fiicei.

Cele două au reușit în cele din urmă să rezolve misiunea de la Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.

Citește și: Mirela Vaida a acuzat-o pe Valerie Lungu că i-a „furat” mașina la Asia Express. Ce s-a întâmplat: „Am crezut că mor!”

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.