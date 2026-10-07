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Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Echipa care a revenit în forță după jocul spectaculos: „Parcă revenim la viață”

În ediția de pe 7 octombrie 2026 de Asia Express, a avut loc un joc de amuletă intens și spectaculos, la finalul căruia s-a ales o echipă câștigătoare.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:58 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 21:59
Trei echipe au participat la jocul de amuletă de la Asia Express | Antena 1
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Cheloo și Mihai Ban, Mirela Retegan și Maya și Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au participat la un joc de mahjong în mărime naturală (n.r. un joc chinezesc asemănător cu jocul de rummy). Concurenții au intrat la jocul de amuletă echipați cu exoschelete portabile, dispozitive motorizate prinse în jurul taliei și al picioarelor, concepute pentru a asista mișcarea. Un membru din fiecare echipă a alergat purtând acest dispozitiv și a adus piesele de mahjong pe tabla de joc, în timp ce celălalt a fost strategul și a gândit combinațiile de piese.

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Ce echipă a câștigat amuleta de la Asia Express, în ediția de pe 7 octombrie 2026

Stretegii Cheloo, Mirela Retegan și Loredana le-au spus coechipierilor de ce piese au nevoie. Loredana Chivu a țipat „ca din gură de șarpe” pentru a fi auzită de colega ei, iar Cheloo a fost atent la piesele de care aveau nevoie concurenții, încercând să le pună bețe în roate. Strategia i-a reușit lui Cheloo pentru că el și Mihai Ban au câștigat prima etapă a jocului.

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Mirela și Maya au pierdut jocul, iar celelalte două echipe au intrat în a doua etapă a jocului, unde au fost puși în situația de a forma turnuri cât mai înalte din piese de mahjong. Loredana și Ana s-au confruntat cu Mihai și Cheloo. Turnul cel mai înalt a fost cel format de Cheloo și Mihai Ban, care s-au bucurat foarte mult de câștig. „Parcă revenim la viață!”, a spus Cheloo.

Irina Fodor a anunțat că amuleta de 1.000 de euro merge la echipa formată din Cheloo și Mihai Ban.

Jocul de amuletă s-a desfășurat în ediția de pe 7 octombrie 2026 de Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.

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În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Irina Fodor și concurenții Asia Express
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Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă la Asia Express. Mirela și Oana, nemulțumite: „Noi respectăm legea și alții...

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