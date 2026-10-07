Cine a câștigat imunitatea mică la Asia Express. Echipa care are locul asigurat în etapa următoare

După ce Alin Alexuc și Gabi Torje au câștigat Imunitatea Mare a etapei a cincea de la Asia Express, a urmat cursa pentru Imunitatea Mică. Concurenții au luptat din greu, dar prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a primit statutul de echipă imună.

Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat a doua imunitate din etapa a cincea de la Asia Express | Antena 1

O echipă care în cursa pentru Imunitatea Mare nu a avut un rezultat bun s-a remontat și a reușit să câștige cursa pentru imunitatea mică! Cei doi concurenți s-au bucurat de meritata victorie!

În ediția de pe 7 octombrie s-a desfășurat un joc de amuletă în care concurenții au purtat exoschelete portabile. Cheloo și Mihai Ban au câștigat jocul de amuletă și au decis ordinea plecării în cursa pentru Imunitatea Mică a etapei a cincea. Cursa i-a adus pe concurenți în unul dintre cele mai impresionante locuri descoperite până acum în China: complexul de sculpturi rupestre de la Dazu.

După o cursă plină de contraste interesante precum: tehnologie de ultimă generație și o moștenire culturală veche de secole, efort și memorie, viteză și atenție, Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat imunitatea.

Toți concurenții au luptat din greu, au alerga și și-au pus mintea la treabă pentru a obține imunitatea, însă doar o echipă a reușit.

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Irina Fodor i-a anunțat pe Maurice Munteanu și Connie Preda că au ajuns primii la ea și au obținut, astfel, a doua imunitate a etapei a cincea Asia Express- Drumul Mătăsii.

Cei doi s-au bucurat enorm, mai ales că în ziua precedentă au terminat cursa pe ultimul loc, iar Maurice chiar a simțit că s-a pierdut cu firea în timpul unei probe dificile. Maurice Munteanu și Connie Preda au reușit să se remonteze și să termine această cursa din 7 octombrie pe primul loc, reușind să scape de stresul cursei pentru ultima șansă.

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„Ce să vă mai zic? Felicitări! Sunteți a doua echipă imună!”, le-a spus Irina Fodor celor doi câștigători. Maurice și Connie s-au îmbrățișat ușurați și fericiți de vestea primită de la prezentatoarea Asia Express.

„Am crezut că murim. Mulțumim! Deja avem certitudinea că suntem în etapa a șasea și pentru noi e un confort enorm. O considerăm o victorie mai mult decât meritată!”, a spus Maurice Munteanu.

Cursa pentru imunitatea mică a etapei a cincea din sezonul 9 Asia Express a fost difuzată pe 7 octombrie, potrivit programului TV Antena 1.

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