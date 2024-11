Cine ar fi trebuit să-l însoțească pe Mihai Găinușă în Asia Express. Soția l-a sfătuit să îi propună Oanei: „În inconștiența mea”

Drumul Zeilor a ajuns la final pentru Mihai Găinușă și Oana Paraschiv. Cei doi au fost eliminați înainte de etapa finală. Iată cu cine trebuia să facă echipă Mișu.

Parcursul în Asia Express sezonul 7 pentru Mihai Găinușă și Oana Paraschiv s-a încheiat aseară. Cei doi au fost foarte aproape de finală, însă din păcate au fost eliminați.

Echipa ar fi putut fi foarte diferită, dacă Mihai Găinușă ar fi mers cu altcineva.

Cine ar fi trebuit să-l însoțească pe Mihai Găinușă în Asia Express. Soția sa l-a sfătuit să îi propună Oanei: „Eu, în inconștiența mea, am zis: „Da”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Asia Express este un show extrem de dificil. Probele și întreaga experiență din timpul concursului - stresul, comunicarea cu partenerul de echipă, igiena, hrana etc. - sunt o adevărată provocare chiar și pentru cea mai rezistentă persoană.

După întoarcerea de la Asia Express sezonul 7, Mihai Găinușă a dezvăluit mai multe lucruri, atât despre experineța pe Drumul Zeilor, cât și despre echipa sa.

„Prea lungă! Nu, serios, chiar a fost prea lungă, pentru că îmi luasem haine doar pentru 3 săptămâni și am stat mult mai mult acolo. Pe de altă parte a fost și foarte interesantă. Și cred că mi-au ajuns hainele pentru că le-am tot spălat. Practic, transpirând atât din cauza căldurii, se spălau instant! Să nu credeți că am fost nespălat, nu! Chiar le-am spălat!” a declarat într-un interviu Mihai Găinușă, întrebat fiind de experiența Asia Express.

Acesta a mărturisit că trebuia să participe la emisiune împreună cu fiica sa, Eva. Tânăra era foarte încântată de idee, însă provocarea nu a venit într-un moment oportun, dat fiind faptul că perioada filmărilor se suprapunea cu examenele de final de liceu și cu admiterea la facultate.

Astfel că, Mișu a fost nevoit să se gândească la alt coechipier de nădejde. Însă nu lui i-a venit ideea de a face echipă cu Oana Paraschiv, ci soției sale.

Ioana este cea care a văzut în fosta colegă a soțului său o bună coechpieră pentru Asia Express sezonul 7. În tot acest timp, Ioana s-a îngrijit de copii și de casă.

„Surpriza este că nu i-am spus eu că vreau să merg cu Oana ci ea mi-a spus: <<Mai bine te duci cu Oana!>> pentru că eu am primit invitația să mă duc cu Eva, cu fata noastră. Nu s-a putut, deși Eva ar fi vrut, că bubuia Instagramul!

Avea examene de sfârșit de liceu și de început de facultate. Ioana a spus că trebuie să supravegheze copiii, plus că nu cred că se împăca cu situația cu lipsa de igienă din Asia și cu tot ce a însemnat asta. Eu, în inconștiența mea, am zis: <<Da, mă duc!>>, pentru că eu nu prea eram în temă cu Asia Express.”

De asemenea, fostul prezentator a mărturisit că fiica sa îi spusese de multe ori să participe la emisiune. Pentru el, acceptarea acestei provocări a însemnat ieșirea din zona de confort.

„Eva mi-a tot zis: <<De ce nu te duci în Asia Express?>> <<Nu mă duc în Asia Express că nu mă cheamă nimeni, adică nu mă duc să bat la ușă ca să fiu primit.>> Și ce să vezi? Asta era și misiunea în Asia Express: să bați la ușă să fii primit!” mai adaugă el.

„A fost o surpriză că am fost invitat. Și am acceptat, cred, că mai mult de dragul Evei – tata a fost invitat și se va duce! Nu am știut în ce mă bag, a fost foarte greu, dar a fost și interesant și nu regret că am fost acolo. Nu regret nicio clipă pentru că am văzut o civilizație, am văzut mai multe țări”, a completat Mihai Găinușă.

Ioana și Oana sunt bune prietene, iar asta a contat mult în aventura celor doi pe Drumul Zeilor. De asemenea, Mihai a declarat că Oana Paraschiv l-a refuzat prima dată când i-a propus să îl însoțească în Asia Express sezonul 7.

„Nu știu de ce nu am făcut-o și a doua oară!” a răspuns Oana, în cadrul interviului.

Aceasta a mărturisit că ciondăneala dintre ei a fost „pentru binele echipei” și că nu există neînțelegi între ea și Mihai. Totodată, experiența de pe Drumul Zeilor i-a făcut mult mai uniți.