Mesajul vulnerabil transmis de Oana Paraschiv după ce ea și Mihai Găinușă au părăsit Asia Express, chiar înainte de etapa finală

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au fost eliminați de pe Drumul Zeilor în ediția din 6 noiembrie 2024. În urma unei curse pentru ultima șansă solicitate, echipa a ajuns pe ultimul loc. Ulterior, concurenta a ținut să transmită un mesaj în mediul online.

După o cursă pentru ultima șansă cu cea mai mare miză de până acum, Marea Finală, concurenții au ajuns rând pe rând la Irina Fodor. Probele din cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, sezonul 7 din 6 noiembrie 2024 le-au pus la încercare celor trei echipe atât forța fizică, dar și răbdarea. Concurenții au avut cărat sulf, s-au costumat în dansatoare balineze, au avut de învățat o coregrafie complexă și în final, au trecut printr-o purificare inedită.

Ca de fiecare dată, totul a ținut și de puțin noroc pentru că toate mașinile au greșit drumul. Odată ajunse la Irina Fodor, cele trei echipe au aflat ordinea în care au ajuns.

„Ioana și Mane vă spun cu siguranță că merg în finală. O altă echipă care va merge în Bali este formată din Sorin și Nicolai, felicitări, sunteți finaliști sezonul 7. Ultima pereche finalistă Asia Express sezonul 7 este formată din Carmen și Andreea!”, a anunțat Irina Fodor.

Citește și: Podcastito Express sezon 3, episodul 2. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Oana Paraschiv. Mihai Găinușă a susținut-o

Articolul continuă după reclamă

Astfel, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au ajuns pe ultimul loc și au fost eliminați de la Asia Express, sezonul 7 chiar înainte de etapa Finală.

Ce mesaj a transmis Oana Paraschiv după ce ea și Mihai Găinușă au fost eliminați de la Asia Express - Drumul Zeilor

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă a părăsit Drumul Zeilor în lacrimi, dar extrem de mândri de punctul în care au ajuns în competiție.

„Ați fost mai bune”, a spus Mișu când a aflat că surorile s-au salvat.

Ulterior, după diuzarea ediției de la Asia Express, sezonul 7 din 6 noiembrie 2024 în care cei doi au fost eliminați, Oana Paraschiv a publicat un mesaj emoționant.

Concurenta a ținut să precizeze că participarea în cadrul competiției a avut un impact uriaș asupra ei, într-un descrierea unui videoclip cu mai multe importaze de pe Drumul Zeilor.

„Multumesc, #asiaexpress! Ai venit în viața mea la momentul potrivit și ai transformat-o în cel mai bun sens posibil. Te-am numit experiența vieții mele fără sa exagerez, pentru că in 2 luni am trăit mai intens ca niciodată, am învățat, am descoperit și am simțit mai mult decât credeam că se poate”, a transmis coechipiera lui Mihai Găinușă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este soția lui Mihai Găinușă de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Cum s-au cunoscut cei doi

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express - Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express - Drumul Zeilor pe Antena 1 și în AntenaPLAY.