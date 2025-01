Cine e Dan Alexa de la Asia Express. Ce sport a practicat și ce legătură are cu Anamaria Prodan

Dan Alexa se numără printre concurenții care au acceptat să meargă în experiența vieții lor la Asia Express 2025. Iată cine este, ce sport a practicat și ce legătură are cu Anamaria Prodan.

Dan Alexa și Gabriel Tamaș formează o echipă la Asia Express 2025. Aceștia au decis să participe la un astfel de reality show pentru distracție, clipele de neuitat, dar și pentru a câștiga. Sunt mai hotărâți ca niciodată să facă față tuturor provocările, depășindu-și limitele fizice și psihice.

Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025

În ultimii ani, Dan Alexa a preferat să stea cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Concurentul de la Asia Express s-a născut pe 28 octombrie 1979 la Caransebeș și este un fotbalist român retras din activitate.

Cea mai mare pasiune a lui, încă din copilărie, a fost fotbalul. Acesta s-a apucat să joace la CSS Caransebeș de la o vârstă fragedă, pe postul de mijlocaș defensiv.

Articolul continuă după reclamă

Dan Alexa a avut rezultate foarte bune, motiv pentru care a ajuns să facă parte din echipa de fotbal de la FC Politehnica Timișoara (1992), UMT Timișoara (1998), Rocar București (1999), FC Universitatea Craiova (2002) și Dinamo București (2003).

Citește și: Cine e Alina Pușcău de la Asia Express. Joacă la Hollywood, iar Vin Diesel a vrut să o ia de nevastă

Concurentul de la Asia Express 2025 este cunoscut și pe plan internațional, având prezențe la naționala pentru România Sub-21 și România.

Pe data de 15 martie 2014, Dan Alexa a decis să se retragă din fotbal, urmând să devină antrenor. În 2010, concurentul de la Asia Express 2025 a primit distincția de cetățean de onoare al orașului Caransebeș.

Ce legătură are Dan Alexa de la Asia Express 2025 cu Anamaria Prodan

În urmă cu aproximativ 5 ani, Dan Alexa și Anamaria Prodan au apărute pe primele pagini ale publicațiilor, după ce impresara a fost filmată în timp ce îi dădea un pumn fostului fotbalist. Pe baza imaginilor surprinse au existat o mulțime de zvonuri despre cei doi.

La vremea respectivă, Anamaria Prodan și concurentul de la Asia Express 2025 au preferat să nu ofere prea multe detalii despre subiectul controversat, motiv pentru care puțini sunt cei care știu ce legătură exista între ei.

Pe lângă faptul că Dan Alexa colabora cu impresara, fiind reprezentat de către ea, sporitvul avea și o relație de prietenie cu fostul soț al Anamariei Prodan. În 2024, aceasta dezvăluia că antrenorul de fotbal era un prieten foarte bun al familiei sale.

Citește și: Cine e Emil Rengle de la Asia Express. Cum a devenit celebru și ce gest controversat l-a transformat în star

„A fost foarte mult respect și ea m-a ajutat foarte mult. Mai ales la Călărași, unde a adus mulți jucători, a adus și bani. Apoi m-a dus la Astra. Ea e genul de impresar care se implică total. Nu sunt nici de partea ei, nici a lui Reghecampf, divorțul e problema lor. Au probleme, ei știu cel mai bine ce e acolo. Îmi pare rău că au ieșit lucruri foarte urâte în presă. Dar, ca părere personală, ar trebui să își spele lucrurile în familie! Este și acum impresarul meu, dar am cam rupt legăturile. Ea are problemele pe care le are, eu îmi văd de treabă în Liga 3. E cam greu să mă ajute cu ceva. Jucătorii de la echipă eu i-am adus”, a povestit concurentul de la Asia Express 2025, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni online, potrivit romaniatv.net.