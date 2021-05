Cine e Marius Damian, co-prezentatorul de la Asia Express

Marius Damian a devenit rapid îndrăgit de public datorită felul său carismatic și modului savuroas în care prezintă aventurile din „Asia Express”. De asemenea, telespectatorii îl vor urmări pe actor și în noul sezon al emisiunii, însă de data aceasta acțiunea se va petrece pe Drumul Împăraților.

Cine e Marius Damian

Co-prezentatorul „Asia Express” se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de la noi din țară. La vârsta de 42 de ani, Marius Damian a fost văzut de foarte multe ori jucând cele mai spectaculoase piese de teatru, dar a apărut și în mai multe filme românești, precum: „Ai noștri”, „Minte-mă frumos” sau „S-a furat mireasa”.

În ceea ce privește viața personală a actorul. Acesta preferă să țină detaliile din viața personală departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor, lucru pentru care publicul nu a știu cine este cea care îi este alături de foarte mulți ani. Așadar, Marius Damian este căsătorit cu actrița Antoaneta Zaharia, cea care a jucat alături de el în filmul „Minte-mă frumos”.

Marius Damian este absolvent al Liceului Militar din Câmpulung Moldovenesc și al Facultății de Artă Teatrală din Târgu Mureş, Secţia Actorie (2003). Actor la Teatrul Iosif Vulcan din Oradea (2003-2005). Actor la Teatrul Odeon din 2009.

Marius Damian, pregătit pentru aventura „Asia Express”

Actorul a fost văzut de-a lungul cleor trei sezoane ale emisiunii și va încânta publicul cu poveștile sale spectaculoase și în sezonul 4.

„Damian, la drum! Fericit sa prind din nou Expresul de Asia, cu plecare de la peronul sezonului patru! Ma simt un fel de veteran, iar noul look cu barba ajută. Pe bilet scrie Povestitor și asta ma face sa astept prima impresie... de poveste. In valiza încăpătoare, am loc de tot felul de amintiri pe Drumul Împăraților! se-ntrevad niște covoare fermecate ce te pot duce departe in vremuri de demult! Nu pot spune mai mult acum. Ținem legatura... pe drum!”, a declarat actorul Marius Damian, vizibil entuziasmat.

Marius Damian este extrem de încântat că va pleca într-o altă aventură „Asia Express”, iar vestea a fost dată rapid și pe rețelele sociale, acolo unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lui.

Internauții s-au lăsat surprinși într-un mod plăcut de vestea cea mare pe care a dat-o actorul. Aceștia au ținut neapărat să îl felicite pentru tot ceea ce a realizat până în prezent și să îi ureze felicitări.

"Sunt foarte nerabdătoare! Mult succes!" sau "Bine ai revenit!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online. De asemenea, printre cei care și-au dorit să îi transmită un mesaj a fost și colegul său de emisiune, Oase.

Noul sezon Asia Express va duce vedetele pe Drumul Împăraților

După o îndelungă așteptare, Asia Express, cel mai dur reality show din România pregătește un nou sezon. De data aceasta vedetele vor porni pe Drumul Împăraților, rută ce va începe în Turcia, va continua cu Georgia și Azerbaijan, urmând ca destinațiile următoare să fie dezvăluite ulterior. Concurenții care pornesc pe Drumul Împăraților vor avea de respectat aceleași reguli ca și până acum: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de Euro, marele premiu de la finalul cursei.

Provocările vor fi cu atât mai mari cu cât întreaga lume a trecut în ultimul an prin situații extraordinare. Aventura și adrenalina își fac însă din nou apariția și, cu bagajele făcute, corturile și sacii de dormit la purtător, cele 9 perechi sunt gata să audă celebrul îndemn: “Cursa începe acum!”

România este prima țară care va porni în aventura Asia Express pe această rută, așa că drumul și misiunile pe care urmează să le facă le sunt total străine concurenților de anul acesta.