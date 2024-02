Cine este Carmen Negoiță de la Asia Express, sezonul 7. Participă alături de sora ei, Andreea, pe Drumul Zeilor

Carmen Negoiță și Andreea, sora ei, participă împreună la Asia Express sezonul 7. Iată cine este influencerița de pe Drumul Zeilor, cu ce se ocupă și ce relație are cu sora ei.

Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care pornesc în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii.

Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar câteva dintre provocările cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

Cine este Carmen Negoiță de la Asia Express, sezonul 7

Carmen Negoiță este una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul românesc care activează în mediul online și care a reușit să strâng până în prezent un număr de peste 101 700 de urmăritori doar pe pagina sa de Instagram.

Carmen este născută în București, în anul 1982 și a absolvit Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității în cadrul Universității Româno-Americană din București în anul 2007.

De-a lungul timpului, aceasta a lucrat în mai multe domenii, ocupând diferite funcții precum: Sales Manager în cadrul unui grupului de hoteluri, dar și Manager în cadrul unui centru de fitness & SPA.

În prezent, Carmen este partener de conducere în cadrul a două companii, și anume o cofetărie și o afacerecare se ocupă de comercializarea unor mochete, covoare, pardoseli PVC, traverse și tapet pe care le coordonează împreună cu sora ei, Andreea, și cu mama acestora.

Totodată, Carmen activează în prezent ca bloggger în mediul online, atât pe pagina sa de Instagra, cât și pe blogul ei personal pe care l-a înființat în urmă cu 12 ani.

Frumoasa blondină s-a făcut remarcată atât prin trăsăturile superbe pe care le are, dar și prin dăruirea pe care o are față de domeniul frumuseții la care nu a renunțat niciodată. Pe blogul personal și pe pagina de Instagram, internauții pot observa de fiecare dată înclinarea pe care o are aceasta față de zona de fashion și de frumusețe.

La vârsta de 42 de ani, Carmen Negoiță, are o siluetă de invidiat și o frumusețe aparte care a propulsat-o de cele mai multe ori în topul celor mai frumoase femei din România.

Femeia de afaceri are doi copii împreună cu fostul ei soț, Ionuț Negoiță, fostul patron al clubului de fotbal Dinamo București, cu care a fost căsătorită timp de 11 ani. După ce divorțul a avut loc în urmă cu 14 ani, Carmen a rămas discretă cu privire la viața ei amoroasă, iar singurul partener de care s-a aflat a fost politicianul Cătălin Boboc, care a cerut-o de soție, dar de care s-a despărțit la un an după oficializarea relației.

Deși, acum cei doi copii sunt mari și au înțeles faptul că părinții lor nu se mai înțelegeau, Ingrid și Harold au suferti mult în copilărie, fiind chiar necesare ședințe de terapie pentru a putea trece mai ușor peste separarea părinților săi. Iată cum arată acum cei doi:

Carmen este o femeie puternică, la fel cum este și sora ei, Andreea, cu care a reușit să întemeieze afacerile de familie pe care le administrează împreună cu mama lor.

Acum, cele două vor arăta cât de bine se descurcă împreună, cât de bine se înțeleg, dar și cum vor face față noilor provocări din Asia Express!

Ce spun Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu despre Asia Express sezonul 7

De curând, cele două au făcut următoarele declarații pentru cei care le urmăresc cu drag.

„Cei care mă urmăresc ştiu că iubesc să călătoresc, dar Asia Express îmi va arăta un alt mod de a călători. Îmi va testa limitele, gradul de toleranţă, rezistenţă fizică şi psihică, adaptabilitatea şi probabil că mă va pune faţă în faţă cu unele dintre fricile mele. Ştiu că o să fie o călătorie grea şi frumoasă, dar mă bazez pe Andreea să mă ajute să trec peste momentele grele. 😁 La final vom şti ce putem face împreună” a spus Carmen Negoiță.

„Asia Express este un fel de călătorie iniţiatică pentru mine. O să mă supună la multe probe, încercări, o să trec prin toate stările posibile şi toate acestea mă vor ajuta să mă cunosc mai bine, să mă descopar prin ochii altor oameni, să îmi depăşesc toate temerile, iar la final să ies o învingătoare! Este o experienţă unică şi nu aveam cum să nu accept provocarea. Ce mă bucură şi mai mult este că pot face asta alături de sora mea! Am trecut prin multe împreună, dar sunt sigură că această nouă aventură ne va consolida relaţia pentru totdeauna” a declarat Andreea Perețeanu.

