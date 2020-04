Este câștigătorul Asia Express, dar îi cunoști trecutul? A iubit cele mai frumoase românce, a jucat în scene deocheate și s-a căsătorit în bermude! Cum arată soția lui și cu ce se ocupă 

Cum s-a îndrăgostit de cea care avea să-i devină soție

Vedeta a lăsat audiența cu gura căscată atunci când a ales să se cunune în pantaloni scurți cu Irina. Și-a cunoscut soția în anul 2007 și s-a îndrăgostit pe loc de naturalețea ei. Cei doi au împreună o fetiță, pe Diana, în vârstă de 10 ani.

La prima lor întâlnire, cântărețul a supus-o unui test inedit pe care tânăra de doar 20 de ani atunci l-a trecut cu brio.

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mână, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă, care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). A râs cu hohot (…) Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…”, povestea el cu ceva timp în urmă despre cum s-a îndrăgostit ce Irina, cea care avea să-i devină parteneră de viață.

Irina Fodor avea doar 22 de ani când a născut-o pe fetița lor, Diana, făcându-l pe Răzvan cel mai fericit tătic din lume.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea, câștigătorii Asia Express – Drumul Comorilor

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au câștigat Asia Express, sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro, dar și cu amintiri unice, pe care nu le vor uita niciodată.

Această experiență și toate momentele petrecute împreună au consolidat o prietenie pe viață. În plus, cei doi au cucerit iremediabil publicul. Au format o echipă unită și au reușit să fie extrem de carismatici la toate probele dificile pe care le-au avut de trecut.

