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Cine s-a calificat la jocul de amuletă de la Asia Express. Echipele care au ajuns primele la Irina Fodor

Trei echipe au reușit să ajungă printre primele la Irina Fodor, însă surprizele nu s-au oprit aici! Ce au primit concurenții și ce urmează la Asia Express?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 20:51 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 20:58
Cine s-a calificat la jocul de amuletă de la Asia Express. Echipele care au ajuns primele la Irina Fodor | Antena 1
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Cursa de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” devine tot mai strânsă, nervii sunt întinși la maximum, iar echipele se luptă pentru fiecare avantaj. În ediția din această seară, concurenții au avut parte de noi provocări, iar primele echipe care au ajuns la Irina Fodor și-au asigurat un loc la jocul de amuletă.

Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă

Gabi Torje și Alexuc au beneficiat deja de un avantaj oferit de Irina Fodor, care le-a permis să meargă direct la jocul de amuletă, fără să mai îndeplinească misiunea de dinaintea calificării. Astfel, cei doi au aflat că sunt deja calificați pentru proba programată în dimineața următoare.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost următoarele concurente care au ajuns la Irina Fodor. Cele două au reușit să se califice la jocul de amuletă, spre surprinderea lor, deoarece nu se așteptau să ajungă atât de repede la prezentatoarea emisiunii. Rezultatul le-a oferit șansa de a continua lupta pentru un avantaj important în competiție.

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Cea de-a treia echipă calificată a fost formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi au ajuns, la rândul lor, la Irina Fodor și și-au asigurat participarea la jocul de amuletă, completând astfel lista echipelor care vor lupta pentru un nou beneficiu.

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Ce avantaj le-a oferit Irina Fodor

De această dată, trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă, fiecare având șansa de a obține un avantaj care ar putea conta în etapele următoare ale competiției.

Pe lângă calificare, concurenții au primit și beneficii importante. Toate cele trei echipe au avut parte de câte un coș cu bunătăți oferit de Kaufland, dar și de cazare asigurată, un ajutor binevenit după o cursă solicitantă.

Într-o competiție în care fiecare minut contează, iar oboseala și presiunea își spun cuvântul, calificarea la jocul de amuletă poate schimba strategia concurenților. Rămâne de văzut cine va reuși să profite cel mai bine de această oportunitate și să obțină avantajul pus în joc.

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Torje și Alexuc, avantaj neașteptat la Asia Express. Anunțul Irinei Fodor a stârnit tensiuni între concurenți... Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Ce avantaj important a primit echipa câștigătoare de la Irina Fodor...

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