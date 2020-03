Concurenții Asia Express, sezonul 3, ajung în triburile Igorot. "Când i-am văzut pe băieții cu oasele la gât..."

Cursa cu curbe strânse le va da în continuare mari bătăi de cap, iar misiunile vor fi din ce în ce mai intense, mai ales prin prisma faptului că vedetele vor face cunoștință cu ritualurile străvechi ale localnicilor: ”Unul era speriat, unul uimit, altul nu știa ce se întâmplă. Eu când am văzut că băieții aia au venit cu oasele la gât și acum 50 de ani tăiau capete de om, vă dați seama la ce m-am gândit!”.

Din 22 martie, Asia Express – Drumul Comorilor, difuzat la Antena 1 patru zile pe săptămână

În partea montană a țării trăiesc triburile Igorot, supranumiți și ”vânătorii de capete”, care urmează tradițiile antice ale strămoșilor lor. Așa se face că vedetele vor fi provocate și ele să îndeplinească ritualurile străvechi ale localnicilor, căci în această zonă majoritatea tradițiilor sunt încă păstrate cu strictețe. ”Prima încercare, să îmi sară genunchiul. A doua încercare, să fac displazie de șold!”, va spune Răzvan Fodor încercând să meargă pe picioroange într-una din misiunile serii. Provocarea nu va fi deloc ușoară pentru niciunul dintre concurenți, însă toți se vor ambiționa să o ducă la bun sfârșit, pentru că imunitatea mare a etapei este încă în joc. Tot în această seară, cele 4 echipe ce se vor califica la Jocul de Amuletă vor avea parte de o experiență unică, o seară inedită presărată cu tradiții Igorot, chiar în mijlocul comunității ”vânătorilor de capete”: ”Nu am mai fost niciodată în mijlocul unui trib. Nu am văzut asemenea ritualuri fix în fața mea!”.

