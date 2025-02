Anda Adam, dezvăluiri despre relația ei cu mama lui Joseph. Iată ce spune artista despre soacra ei și cât de tare o apreciază!

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au o relația minunată la care alții nici nu îndrăznesc să viseze. Cei doi soți s-au căsătorit în vara anului 2024, iar de atunci par mai fericiți ca niciodată.

Artista este împlinită din toate punctele de vedere. Dacă pe plan profesional lucrurile merg exact așa cum își dorește, pe plan personal există și mai multe motive de bucurie.

Pentru Anda Adam familia este foarte importantă, iar faptul că reușește să se înțeleagă cu toată lumea foarte bine este un mare plus cu care aceasta se mândrește.

Relația dintre artistă și soacra ei este una extraordinară, iar fanii au fost surprinși să afle cât de bine se înțeleg.

Iată ce povestea Anda Adam în urmă cu doar câteva luni despre soacra ei!

Cum arată soacra Andei Adam de la Asia Express. Cum se înțeleg cele două

Florentina Mohaci este mama lui joseph Adam și soacra Andei Adam, care potrivit spuselor artistei, le face toate poftele.

O lungă perioadă de timp, aceasta a trăit în străinătate alături de copiii ei născuți și crescuți în Franța, însă în cele din urmă a decis să se întoarcă în țară, fiind împinsă de la spate chiar de către aceștia.

„În Franța am trăit foarte mulți ani la Paris, chiar lângă Versailles. 51 de ani i-am trăit afară” povestea aceasta în cadrul emisiunii În culisele celebrității de la Antena Stars la finalul lunii august 2024.

„Mama mea, ca orice mamă este cea mai bună mamă din lume. Chiar este. Îi place să se ocupe de familie, de soț, de copii, de nepoți. Lumea ei este familia ei! A ajuns în Franța în 1972” declara Joseph Adam despre cea care i-a dat viață cu multă admirație.

Iubirea din familia lor numeroasă este extrem de vizibilă cu ochiul liber. Anda Adam o apreiază enorm pe mama lui Joseph și recunoaște că are ce să învețe de la ea.

„De la soacra mea învăț să gătesc pentru că la gătit e top de top. Cred că are 7 școli de bucătari și mai fur câte o rețetă.” a declarat și Anda Adam.

„Aceasta este o glumă de-a noastră, cu soacra. Orice e nasol, e de vină soacra! Dar nu că așa ar fi pe bune. E funny, ne distrăm pe acest subiect! Eu mă înțeleg foarte bine cu soacra, singura mențiune pe care o am este că gătește prea des și prea bine! Noi nu ne putem abține. Dacă intri la dietă și ai o soacră ca a mea, e mare problemă! Să ții o dietă cu ea lângă tine este absolut imposibil!(...) Mai dă și o poză: „Hai, mamă, vă aștept la masă!”. Nu te poți abține!”, a mai relatat artista potrivit unei publicații.

„Noi nu am cunoscut-o pe Anda Adam ca pe o artistă sau ca pe o vedetă. Nu. Nu am ascultat-o niciodată pentru că nu o cunoșteam dacă nu trăiam în România. Noi am cunoscut-o când a cunoscut-o băiatul și am luat-o ca noră. Am luat-o ca om, ca femeie, ca o super fată, mai bine zis că acum este și fata mea și este super și este foarte inteligentă și are o inimă foarte bună,

Are grijă foarte mare de băiatul meu, sunt foarte satisfăcută și îi mulțumesc. Are grijă de el, se ocupă de el, face atenție la el. Dacă Joseph are o problemă, ea lasă totul, și pe Evelin și pe mama ei, lasă pe toată lumea la o parte și se ocupă doar de Joseph. Lucrul acesta nu oricine poate să îl facă! ” povestea mama lui Joseph în cadrul emisiunii menționate mai sus în articol.

Iată cât de frumoasă este mama lui Joseph Adam!

Mai multe imagini sunt disponibile în galerie!

Anda Adam participă la Asia Express alături de soțul ei, Joseph Adam

Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

„Pe mine m-a convins soțul, menţionând că asta va fi luna noastră de miere! Şi eu am zis să-l cred totuşi. Pe el l-am convins eu spunându-i că având în vedere cele trei destinaţii exotice cu siguranţă mergem noi doi, dar ne vom intoarce trei! Cu Aqua man al meu n-avem cum să nu câştigăm! Tura asta îl bag pe el la sesiune de poze cu fanii, că eu am făcut destule până acum!:) Şi unde nu mai "Poate fata" sigur "Poate băiatu'” a transmis artista înainte de marea plecare pe Drumul Eroilor!

