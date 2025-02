Anda Adam moștenește frumusețea de la mama ei! Cât de tare seamănă cele două și care este relația dintre ele!

Anda Adam și mama ei au o relație extraordinară și, deși între cele două există o distanță uriașă, ele țin legătura fără ca acest aspect să le împiedice prea tare comunicarea.

Mama artistei locuiește în America de aproximativ 35 de ani, acolo unde are o carieră de succes în domeniul frumuseții, și unde în urmă cu mult timp și-a dorit ca fiica ei să studieze.

Cu toate acestea, Anda Adam a avut parte de un succes răsunător în România din punct de vedere muzical, motiv pentru care a refuzat să mai plece pentru a studia la Harvad, acolo unde, Angela (mama ei) o înscrisese.

Iată cum arată mama artistei și cât de bine seamănă cele două!

Cum arată mama Andei Adam de la Asia Express. Atrage toate privirile deși nu mai e la prima tinerețe

Mama Andei Adam a luat viața de la 0 atunci când a decis să plece peste Ocean. Angela a luptat mult pentru a se bucura de succesul pe care îl are astăzi în New York. Aceasta este hair-stylist și make-up artist, motiv pentru care întotdeauna atrage toate privirile oriunde pășește.

Înainte ca Angela să urmeze domeniul frumuseții în New York, aceasta a activat în sfere cu totul diferite. Spre exemplu, în România ocupa funcția de avocat la un birou de avocatură româno-american, iar apoi s-a angajat în America ca asistent stomatolog.

„A durat ceva până m-am obişnuit în America…Eu eram avocat şi aici, în ţară, am lucrat la un birou de avocatură româno-american…Ajunsă în America, a trebuit să aştept să-mi facă actele ca să mă pot angaja…am început ca asistent stomatolog. Între timp, m-am reprofilat. Acum sunt hair-stylist şi make-up artist şi lucrez la un salon foarte bine văzut dintr-un cartier de bogaţi, din Manhattan.”, spunea Angela în urmă cu ceva ani, scrie Revista Viva!.

Iată cât de frumoasă este mama Andei Adam și cât de tare seamănă cele două!

„Niciodată nu am fost suparată, fiindcă ea pentru mine a plecat acolo! Ca să îmi depună actele la Harvard, să vin la studii. Lucru pe care l-a și făcut, dar eu între timp am scos piesa „Nu mă uita cu RACLA și nu am mai plecat după ea. Ea, practic, s-a sacrificat pentru mine, ca să îmi facă un viitor! Mama mea este inima și sufletul meu, este omul care are cea mai puternică conexiune cu mine și ne vedem cât de des se poate! Facem vacanțe împreună, facem party împreună. Și când eu nu am zburat la ea, a venit ea în România sau ne-am întâlnit direct în Dubai sau Cancun, unde ne-am făcut vacanțele cu ea și cu cea mică, evident. Nu am plecat absolut nicăieri fără Evelin” declara Anda Adam în urmă cu ceva timp potrivit sursei citate anterior.

Anda Adam participă la Asia Express alături de soțul ei

Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

„Pe mine m-a convins soțul, menţionând că asta va fi luna noastră de miere! Şi eu am zis să-l cred totuşi. Pe el l-am convins eu spunându-i că având în vedere cele trei destinaţii exotice cu siguranţă mergem noi doi, dar ne vom intoarce trei! Cu Aqua man al meu n-avem cum să nu câştigăm! Tura asta îl bag pe el la sesiune de poze cu fanii, că eu am făcut destule până acum!:) Şi unde nu mai "Poate fata" sigur "Poate băiatu'” a transmis artista înainte de marea plecare pe Drumul Eroilor!

