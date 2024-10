Cum au ajuns Adi Nartea și Cosmin Vîjeu să facă echipă în Asia Express, sezonul 7. Ce a iesit la iveală abia acum

Invitați la Un Show Păcătos de la Antena Stars, Adi Nartea și Cosmin Vîjeu au povestit cum au ajuns să formeze echipă în Asia Express, sezonul 7. Concurenții au dezvăluit cum s-au pregătit pentru aventura de pe Drumul Zeilor.

După eliminarea de la Asia Express sezonul 7, Adi Nartea și Cosmin Vîjeu au povestit detalii „picante” de pe Drumul Zeilor. Una dintre cele mai îndrăgite echipe din acest sezon a fost invitată la Un Show Păcătos de la Antena Stars, iar concurenții au făcut dezvăluiri în premieră.

Cum au ajuns Adi Nartea și Cosmin Vîjeu să facă echipă în Asia Express, sezonul 7: „I-a picat fața când i-am zis”

Adi Nartea și Cosmin Vîjeu au dezăluit că au pornit în avetnura Asia Express cu dorința de a nu părăsi primii competiția. Cu toate acesta, ei au prins rapid gustul întrecerii și au sperat să reziste cât mai mult.

„Cum ieșeau câte unii, ne bucuram că nu suntem noi. Probele acolo nu sunt doar pe aptitudini fizice că dacă erau, noi eram bine. Noi am mizat că o să fim bine, dar a fost pe aptitudini estetice, de croitorie, de gătit”, au spus cei doi.

Cu toate acestea, ei sunt cunoscuți drept cei care s-au descurcat cel mai bine la autostop din toate sezoanele. Ei susțin că faptul că erau îmbrăcați la fel și că nu se vedea „disperarea” pe ei i-a ajutat foarte mult.

Întrebați cum s-a format echipa, Adi Nartea și Cosmin Vîjeu au spus povestea inedită pe care nu o a știut-o nimeni până acum.

„Propunerea stătea pe masă de câteva luni. Practic, s-au împlinit doi ani de când nu am mai activat pe TV, după serial. Și am zis mi-ar plăcea foarte mult să revin cumva, într-un fel mișto (...) Și am zis cu cine? Știam din start că Alina nu voia, cu doi copii acasă. E un test mai mare decât ai nevoie. Și gândindu-mă așa ne-am dus la un spectacol, la Slobozia. Și Cosmin tot timpul zicea hai să facem ceva împreună.

După o pauză de două luni, ne-am dus la Slobozia, eram în vestiar și voiam să-i propun dar nu știam cum să încep să-i deschid subiectul pentru că trebuia să lipsim două luni de acasă, el mi-a zis în prima secundă, nici măcar salut: Bă, hai să mergem la Asia Express. Vrei să mergem împreună?”, a povestit Adi Nartea.

„Habar nu aveam că el avea oferta pe masă”, a completat coechipierul lui de pe Drum Zeilor.

„M-am uiat la el și i-am zis: Bă, nu cred că îmi spui asta acum. Deci, tre să vorbim. I-a picat fața când i-am zis că trebuie să vorbim”, a continuat actorul.

„Eu îi zisesem în glumă. Se zvonea pe internet că o să înceapă filmările. Eu am anulat o grămadă de cursuri cu copiii, am o grămadă de piese de teatru și am anulat și botezul copilului celui mai bun prieten. Eram naș”, a mai povestit și Cosmin Vîjeu.

Ulterior, cei doi au intrat într-un program intens de pregătire fizică pentru cel mai dur reality show.

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost eliminați de la Asia Express sezonul 7, ediția 29 din 16 octombrie 2024

Au curs lacrimi în ediția 29 din Asia Express - Drumul Zeilor sezonul 7, de pe 16 octombrie 2024, după ce s-a aflat că Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost eliminați. Din păcate, zeul a fost roșu, iar ultima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost formată din cei doi actori.

Concurenții și-au stăpânit cu greu reacțiile emoționante. Un lucru este cert, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu a fost o pereche apreciată și iubită de colegii din competiție. Până și Irina Fodor a început să plângă, după ce a ascultat discursul celor doi actori.

„Noi simțeam că am ajuns ultimii!”, a spus Cosmin Vîjeu.

Deși a încercat să fie puternic în fața camerelor de filmat, Adrian Nartea nu s-a mai putut abține și a răbufnit în lacrimi. Cu multă părere de rău, acesta și-a exprimat toate sentimentele pe care le-a trăit în Asia Express.

Concurenții s-au bucurat de faptul că își vor revedea familiile, însă au plecat cu multă tristețe în suflet pentru că parcursul lor s-a terminat în ultima etapă din Malaezia.