Ți-l mai amintești pe Adi Nartea în postura de prezentator MPFM? Cum arăta concurentul Asia Express acum 10 ani

De-a lungul celor 17 ani de carieră, Adi Nartea a avut o mulțime de roluri în filme și seriale, dar nu mulți știau că a prezentat și reality show-ului matrimonial „Mireasă pentru fiul meu”. Cum arăta acesta în urmă cu 10 ani.

Adi Nartea, concurentul de la Asia Express, sezonul 7 este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la noi, cu o carieră de peste 15 ani. El a obținut primul rol într-un serial în 2007, însă nu mulți își mai amintesc faptul că acesta are și alte talente. Pentru o perioadă de timp, Adi Nartea a fost model pentru Cătălin Botezatu, iar fanii reality show-ului matrimonial „Mireasă pentru fiul meu” și-l pot aminti de acolo.

Cum arăta Adi Nartea în urmă cu 10 ani, în postura de prezentator al show-ului „Mireasă pentru fiul meu”

În urmă cu 10 ani, Adi Nartea a intrat și în rolul de prezentator TV. La acel moment, concurentul de la Asia Express, sezonul 7 i-a ținut locul Mirelei Vaida, gazda emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”.

Într-o cămasă bleu și o pereche de pantaloni negri, acesta pășea în platou pentru a-i ține locul prezentatoarei timp de o săptămână. Deși au trecut 10 ani de atunci, actorul este neschimbat și pare că timpul nu și-a pus amprenta asupra lui.

„Bună ziua, doamnelor. Bună ziua, domnilor. Mă numesc Adi Nartea și voi fi gazda dumneavoastră la Mireasă pentru fiul meu, în această săptămână. Probabil vă întrebați de ce sunt eu aici și nu Mirela. Ei bine, este foarte simplu. Mirela este în vacanță. Merită și ea o vacanță după un an întreg. Eu sunt aici ca un telespectator care v-a urmărit, care a urmărit concurenții și vrea să afle cum s-au schimbat lucrurile după Marea Finală. Cum au decurs lucrurile și cum se vor duce acasă”, spunea el în introducere.

„Eu sunt polițistul rău astăzi și tu polițistul bun. Cu toate că data trecută tu ai fost polițistul rău, pentru că ai descalificat trei concurente”, a adăugat experta Alina Dumitru prezentă și ea în emisiune.

Ce spunea Adi Nartea despre Asia Express sezonul 7. Care este motivul pentru care a decis să pornească pe Drumul Zeilor

Celebrul actor român a dezvăluit faptul că și-a dorit mult să participe la Asia Express și acum, când visul său a devenit realitate, el susține că este gata să înfrunte provocările ce vor apărea pe Drumul Zeilor. El face echipă cu prietenul său, actorul Cosmin Vîjeu.

Iată mai jos ce a declarat Adrian Nartea despre participarea sa la Asia Express sezonul 7:

„Participarea la Asia Express e pentru mine o provocare pe care mi-am dorit-o de mult timp. Voiam ca oamenii să cunoască şi alt Adrian. Îmi plac la nebunie genul asta de concursuri si mai ales aventurile. Acum, că am acceptul şi susținerea fetelor mele de acasă, am zis că nu am cum să ratez această oportunitate. Eu nu am aşteptări, pentru că atunci când ai aşteptări, există riscul să fii dezamagit. Vreau doar să mă bucur, să îmi testez abilitățile și să bifez o experiență unica în viată alaturi de un bun prieten în care am incredere şi cu care râd la tot pasul. Abia aștept să fac primul pas pe Drumul Zeilor”, a zis Adrian Nartea.