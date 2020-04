Cum au ajuns Adda și Cătălin în finala Asia Express, la un pas de 30 de mii de euro: "Nu ne cerem scuze, așa suntem noi"

Adda și Cătălin, unul dintre cele mai controversate cupluri din Asia Express au ajuns în marea finală deși nimeni nu le dădea nicio șansă! Pe parcursul emisunii rafale de furie i-a năpădit, iar impulsurile Addei au fost greu de stăpânit.

Ea și soțul ei au o relație și cu bune și cu rele! Cu toate acestea iată-i în Marea Finală pe Drumul Comorilor!

Spioni ca la carte! Adda, Cătălin, Speak, Ștefania, Alex Abagiu și Radu, mai buni ca Tom Cruise în "Misiune Imposibilă"

"Dacă Gina ne-ar mai chema în Asia Express am mai mânca vreun ou. Dacă Gina ne-ar chema am mai merge. Mi-aș face bagajele acum", spune Cătălin.

"Mi-aș lua multă sunătoare să fiu mai calmă. Sunt probe la care am luat-o razna pentru că eu sunt o fire vulcanică și nu-mi ia mult să o iau razna", spune Adda.