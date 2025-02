Cum au reacționat părinții lui Emil Rengle de la Asia Express când au aflat că este gay. „Mama a crezut că e o glumă”

Emil Rengle participă alături de logodnicul său, Alejandro, la Asia Express. Ambii concurenți au o relația apropiată cu părinții lor, iar familiile chiar s-au cunoscut recent.

În urmă cu aproximativ un deceniu, Emil Rengle lansa pe Youtube un videoclip în care vorbea despre orientarea lui sexuală. La acea vreme, dansatorul s-a numărat printre puținele vedete autohnote care și-au asumat că fac parte din comunitatea LGBTQIA+, iar acest lucru a atras după sine multe controverse. Cu toate acestea, Emil Rengle s-a bucurat întotdeauna de susținerea părinților și acum, participă alături de logodnicul său, Alejandro, la Asia Express.

Cum au reacționat părinții lui Emil Rengle de la Asia Express când au aflat că este gay

Emil Rengle de la Asia Express are o relație deschisă cu părinții săi. Acesta a vorbit încă din adolescență despre orientarea lui sexuală cu aceștia și s-a bucurat de înțelegere.

El a povestit că, mai întâi, a purtat discuția complicată cu mama și cu sora sa, pentru că de temea să nu își „dezamăgească” tatăl. Cu toate acestea, tatălui lui Emil Rengle i-a foat aproape dansatorului și se mândrește cu realizările acestuia.

„Am trecut întâi prin sora mea și mama. L-am evitat cel mai mult, pentru că mi-a fost, ce urât sună, dar rușine că aș putea să-l dezamăgesc. Acum aproximativ 10 ani cam acolo eram eu ca nivel de înțelegere, că trebuie să-mi fie rușine de cine sunt. N-am vrut să-l fac de rușine în fața oamenilor, vecinilor, familiei. Mă așteptam să fie cea mai mare dezamăgire, lovitura cea mai grea pentru el. Tati a fost și este și în momentul de față cel mai mare susținător al meu. A fost cel mai deschis. Nu s-a pus problema că ar trebui să fie o discuție. Răspunsul lui a fost: «Te iubesc indiferent ce vrei să faci. Sunt tatăl tău și sunt mândru de tine, merg înainte cu tine așa cum vrei să trăiești»”, a povestit recent Emil Rengle, într-un podcast.

De profesie taximetrist, tatal concurentului de la Asia Express vorbește mereu cu clienții săi despre fiul lui, de care este foarte mândru.

„Tati este taximetrist în Oradea, cunoaște cam tot orașul și tot orașul pe el. După ce am câștigat (n.r. o altă emisiune), de fiecare dată când intra cineva în taxi întreba: «Știți cine este Emil Rengle, ați văzut cât de mișto dansează pe tocuri? Eu sunt tatăl lui!». M-a făcut mereu să mă simt iubit și important. Mă susține să experimentez, să trăiesc viața așa cum vreau. Este prietenul meu cel mai bun. Este forța mea”, a mai declarat dansatorul.

În ceea ce privește relația cu mama lui, Emil Rengle a mărturisit că, în prezent, are o înțelegere cu aceasta să își țină lucrurile în viața privată. În trecut, însă, el a povestit care a fost reacția celei care i-a dat viața atunci când i-a spus că este gay.

„Eram la masă, iar mama amesteca în mâncare, lângă aragaz. Eram îndrăgostit atunci de un bărbat şi credeam că aceea e dragostea adevărată. Astfel, am decis că e momentul să-i mărturisesc mamei, căci lui tati încă n-am avut curaj să-i spun. Am început să tremur foarte tare şi atunci am putut să spun doar «Mie îmi plac şi bărbaţii, mamă, în aceeaşi măsură în care îmi plac ş femeile». La început, mama a crezut că e o glumă. A zis râzând «ştiu». Apoi i-am spus că-mi plac pe bune şi bărbaţii. A izbucnit în plâns (...).

Mama a plâns pentru că a crezut că a făcut ceva greşit. Că ea este de vină. Şi că m-a educat greşit. Şi este vina ei. Şi se învinovăţeşte până în ziua de azi. Maică-mea nu poate să se uite în ochii mei şi nu poate să accepte că aş putea să vin într-o zi acasă cu un bărbat şi să zic: el este familia mea“, a povestit Emil Rengle, într-un podcat, în 2018.