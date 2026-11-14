Cum i-a schimbat Asia Express viața lui Alin Alexuc. Ce a recunoscut fostul campion european despre celebritate

Alături de Gabi Torje, Alin Alexuc a câștigat sezonul 9 Asia Express și a devenit unul dintre cei mai apreciați participanți.

Alin Alexuc a dezvăluit un detaliu important despre viața sa, pe care a preferat să îl țină departe de ochii publicului | Antena 1 și Instagram

După o carieră de decenii în luptele greco-romane, Alin Alexuc a devenit cunoscut publicului larg prin apariția la emisiunea Asia Express.

Sportivul a dezvăluit ce impact a avut experiența asupra sa și de ce a preferat să păstreze anumite momente importante departe de ochii publicului. Drumul său la Jocurile Olimpice și podiumuri din întreaga lume a început de mic și l-a ajutat și în cadrul competiției din sezonul 9.

Alin Alexuc a ajuns de 4 ori la Jocurile Olimpice și a fost campion european

Alin Alexuc, născut în 1990 la Botoșani, a început luptele de la vârsta de 10 ani, carieră pe care a continuat-o în ciuda numeroaselor obstacole. La 1.90, Alexuc a fost unul dintre cei mai înalți concurenți din circuitul internațional și performanța sa l-a dus inclusiv la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice, scrie Libertatea.

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După retragerea sa de la sportul de performanță, în 2024, Alexuc a devenit antrenor și a decis să participe la Asia Express alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Gabi Torje.

Potrivit declarațiilor celor 2, sunt prieteni de 15 ani și venirea la Asia Express a fost propusă de către Torje, deși Alexuc credea inițial că e o glumă.

„Am crezut că glumește, am zis da ca să scap de el,” a dezvăluit Alexuc.

Cum i-a schimbat Asia Express viața lui Alin Alexuc

După ce au fost anunțați câștigători, Alin Alexuc a publicat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, în care a vorbit despre experiența Asia Express și ce impact a avut asupra vieții sale.

„Acum încep să realizez ce a însemnat, de fapt, experiența asta,” a scris sportivul pe Instagram. „Când am plecat în Asia Express, îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil. Dar realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat.”

„Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine. Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă,” a continuat Alexuc. „Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.”

„Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine,” a scris câștigătorul Asia Express.

Cu apariția sa la emisiunea îndrăgită, Alexuc a atras un nou val de fani. Deși a avut o carieră impresionantă în sport, de peste 20 de ani, acum milioane de oameni l-au putut urmări în fiecare săptămână. Deși momentele au fost tensionate, el și colegul său de echipă au reușit să impresioneze mai ales prin atitudinea lor.

Alin Alexuc a dezvăluit că e logodit

Apariția la Asia Express a atras și mai multă atenție asupra sa, dar Alexuc a dezvăluit că „ucrurile frumoase se fac în liniște”, în ciuda celebrității.

Într-un interviu acordat VIVA, sportivul a dezvăluit inclusiv că s-a logodit recent, dar că preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor.

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„Se numește Antonia și suntem de aproape 12 ani împreună,” a dezvăluit sportivul. „Din punctul acesta de vedere, mă consider norocos pentru că, în ciuda programului de sportiv, a plecărilor, a distanței, ea mi-a fost mereu alături, în toate momentele importante, grele sau frumoase din viața mea.”

În ciuda atenției publicului, Alexuc susține că va continua să păstreze lucrurile importante personale și că are planuri mari de viitor.

„Avem planuri mari împreună, dar, ca și în sport, lucrurile frumoase se fac în liniște,” susține Alexuc. „Desigur că mă văd și tătic, iar pe ea o văd o mămică foarte bună și cred că ne vom descurca de minune împreună.”