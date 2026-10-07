Diseară, la Asia Express, Valerie Lungu izbucnește în lacrimi și spune că vrea acasă: „M-am săturat!”. Cum reacționează Alex Gîlcă

În ediția din această seară de Asia Express, Valerie Lungu are un moment sensibil. Partenera lui Alex Gîlcă se simte la capătul puterilor.

În ediția de pe 7 octombrie 2026 de Asia Express, concurenții de pe Drumul Mătăsii vor avea parte de noi provocări. Unora la va surâde norocul, în timp ce alții vor fi urmăriți de ghinioane și vor avea momente tensionate.

În cursa pentru Imunitatea Mică, Valerie Lungu are un moment în care simte că cedează. Alex Gîlcă îi este alături și îi cere să nu renunțe: „Nu îmi place că te demoralizezi! Vreau să ajung și gata!”, îi va spune Alex lui Valerie în ediția din această seară.

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Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express

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Un șofer care îi dă jos din mașină înainte de destinație, o va face pe Valerie să spună că vrea să plece acasă.

„Încă un semn pentru care nici măcar nu mai merită să lupt. Hai acasă! Păi ajung, dar în ritmul meu. Chiar nu mă mai interesează nimic. Vreau să văd cățelul, să mă duc acasă, să mănânc normal, să mă odihnesc, să mă chinui ca până la urmă tot să mă duc la ultima șansă. Eu m-am săturat să dau tare și să fiu votată până la urmă. M-am săturat. Toată munca se egalează fix cu 0”, va spune Valerie Lungu.

Dacă va reuși să se mobilizeze, veți vedea în această seară, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, potrivit programului TV Antena 1.

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Lupta pentru Imunitatea Mică aduce una dintre cele mai spectaculoase zile ale etapei a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii. Ediția va începe într-o notă aproape SF, cu un joc în care concurenții vor purta exoschelete portabile, pentru ca mai apoi cursa să îi poarte către unul dintre cele mai impresionante locuri descoperite până acum în China: complexul de sculpturi rupestre de la Dazu.

Cum se vor descurca echipele în jocul cu exoschelete, cine va reuși să treacă din prima testul de la Dazu și cât de mult va schimba această misiune lupta pentru Imunitatea Mică, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.