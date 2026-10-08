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Diseară, Maurice Munteanu și Mirela Vaida, schimb neașteptat de replici la Asia Express! Ce își reproșează în fața tuturor

În această seară, la Asia Express, se anunță un schimb de replici între Mirela Vaida și Maurice Munteanu, la careu. Află detalii în premieră despre micile înțepături dintre cei doi concurenți.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 15:27 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 15:54
Maurice Munteanu și Mirela Vaida au un schimb de replici la careu | Antena 1
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În această seară, de la 20:30, începe ultima ediție a etapei a cincea Asia Express - Drumul Mătăsii. Ca de obicei, întâlnirea la careu vine cu mici înțepături și remarci, iar imunitatea obținută de Maurice Munteanu este dezbătută în contextul în care concurentul a fost văzut șchiopătând prin complexul de sculpturi rupestre de la Dazu.

Când Irina Fodor anunță în careu că echipa imună este cea formată din Maurcie Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida vine cu un comentariu la adresa celui care se plânge de durere de genunchi, dar la finalul zilei este învingător: „Eram la un pas să nu mai vin!”, spune Maurice, în timp ce Mirela ia cuvântul și îi reproșează că deși se vaită, este câștigător.

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„Să te mai cred eu în viața vieților mele?”. Maurice Munteanu și Mirela Vaida, schimb de replici la careu. Ce reproș a primește concurentul

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„Hai Maurice, lasă-ne! Dacă nu ne întâlneam cu el de sute de ori pe scări și îl întrebam: Maurice, mai poți? Nu mai pot, fetiță, de genunchi! Și când ajungi la careu, el iar e imun. Dar șchipătai!”, spune Mirela Vaida, iar replica lui Maurice nu întârzie să apară:

„Eu am o vorbă, stimată doamnă! Înainte să comentăm despre genunchii altor cetățeni, înainte să ne uitmăm la gogoșile noastre. După ce suntem absolutamente siguri în viață că gogoașa noastă e în baie de ulei, s-a pus zahăr, s-a tot, evenutal atunci ne putem întreba dacă anumiți cetățeni suferă sau nu”, spune Maurice.

Iar concluzia Mirelei este că Maurice încearcă intimidarea adversarului.

„Deci mergi la intimidarea adversarului. Ok, Maurice, să știm cum lucrăm! Să te mai cred eu în viața vieților mele când îmi spui că te doare ceva?”, spune Mirela Vaida.

Imagini cu schimbul de replici dintre cei doi pot fi văzute în această seară, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, potrivit programului TV Antena 1.

Cursa pentru Ultima Șansă din etapa a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți în lumea urșilor Panda. Ajunși în Chengdu, echipele aflate în pericol vor avea parte de o cursă cu totul diferită, în care unul dintre cele mai iubite simboluri ale Chinei va deveni personajul principal al jocului.

Maurice Munteanu și Mirela Vaida

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