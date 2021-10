Drumul Împăraților ajunge în Georgia, la Asia Express, duminică, de la 20:00, la Antena 1

O nouă țară înseamnă pentru concurenți o nouă etapă în care vor fi nevoiți să se descurce în aceleași condiții grele ca și până acum: ”Orice nouă etapă pornește mai greu. Cu atât mai mult când vii într-o țară nouă, nu știi nimic despre ea, ce așteptări să ai. În Turcia deja ne formasem, știam ce avem de făcut”, vor mărturisi vedetele.

Drumul Împăraților ajunge în Georgia, la Asia Express, duminică, 24 octombrie 2021, de la 20:00, la Antena 1

Timp de două etape, Drumul Împăraților îi va purta pe concurenți printr-o țară mică, ce cuprinde cele trei mari religii ale lumii - musulmană, creștină și iudaică. De esență tare, Georgia va întâmpina vedetele cu tradiții extrem de diferite față de tot ce au cunoscut până acum, cu o cultură aparte și o limbă ce va fi foarte greu de învățat.

”Șoc și groază. Scrisul pare imposibil de descifrat, zici că sunt hieroglife. Noi nu ne-am descurcat în Turcia cinci săptămâni să învățăm două fraze în turcă, limbă ce pare mult mai simplă decât asta”.

O primă misiune a etapei, difuzată duminică seară, 24 octombrie 2021, de la 20:00, le va provoca pe vedete să caute un costum tradițional georgian într-o piață extrem de aglomerată, ca mai apoi să îl îmbrace și să învețe contracronometru pași de dans alături de un coregraf: ”Ni se părea de neterminat. Am simțit că vom sta o viață în această piață căutând costumul”.

Și pentru că indiciul următor este acordat doar cu aprobarea judecătorului, vedetele vor lupta din răsputeri să își creeze un avantaj față de restul echipelor, iar acest lucru va isca tensiuni: ”Eu nu cred că mai este niciun fel de prietenie între nimeni în momentul de față. Cel mai mare lucru care mie mi-a dat de gândit a fost că după plecarea fiecărei echipe, după care cu toții am suferit, a doua zi toată lumea a uitat de ele. Ceea ce pe mine mă pune pe gânduri”, va mărturisi Cuza.

Ce situații inedite îi așteaptă pe concurenți în prima etapă din Georgia, ce echipe vor reuși să se acomodeze cel mai repede cu această destinație interesantă și plină de provocări și care dintre acestea va câștiga imunitatea, telespectatorii Antena 1 pot vedea începând cu duminică, de la 20:00, luni, marți și miercuri, de la 20:30, în a șasea etapă Asia Express - Drumul Împăraților.