Echipele Emi – Cuza și Mihai – Elwira Petre luptă în marea finală Asia Express - Drumul Împăraților duminică seara, la Antena 1

”O să ne aștepte o zi complet diferită de tot ce a fost până acum. Am simțit că s-a schimbat jocul complet”, mărturisește Mihai Petre.

Echipele Emi – Cuza și Mihai – Elwira Petre sunt în finala Asia Express - Drumul Împăraților

Acum zece etape, nouă perechi de vedete au pornit în cea mai dură aventură a vieții lor, ce le-a testat la maximum limitele fizice și psihice, provocându-le să iasă din zona de confort și să se acomodeze unor condiții extrem de dure.

Echipele Emi - Cuza și Mihai - Elwira Petre au demonstrat de nenumărate ori că își merită locul în lupta finală a show-ului. Pe ultima sută de metri cuplurile vor fi nevoite să își adune toate resursele de energie pentru a depăși cu brio un maraton cu indicii pe străzile aglomerate ale Tel Avivului și Ierusalimului, punctul final al jocului: ”Simt că emoțiile de acum depășesc tot ce am trăit aici. Sper să nu cedez sub presiune”, va spune Emi.

Finala Asia Express - Drumul Împăraților, duminică, 28 noiembrie 2021, de la 20:00

Duminică seară, 28 noiembrie 2021, de la ora 20:00, Irina Fodor va da startul ultimei ediții de pe Drumul Împăraților în Tel Aviv. Maratonul finalei va dubla provocările pentru finaliști, care vor avea de îndeplinit multe misiuni în locuri cu o rezontanță epică pentru cultura universală, precum Zidul Plângerii sau Haifa.

O probă care îi va solicita foarte mult din punct de vedere fizic se va desfășura în cadrul unei baze militare. Având în vedere faptul că în Israel stagiul militar este obligatoriu și finaliștii Asia Express vor avea de îndeplinit o serie de antrenamente, de la tehnici specifice de pregătire la tras cu arma. Destinația finală este Turnul lui David, acolo unde Irina Fodor îi va aștepta pe primii ajunși cu amuleta de aur.

Ultimul maraton de pe Drumul Împăraților va purta o echipă norocoasă spre cea mai râvnită victorie, o amuletă de aur în valoare de 30.000 de Euro, dar și spre titlul de câștigători ai celui de-al patrulea sezon.

Cine va reuși să depășească provocările unei finale în care adrenalina se va regăsi la fiecare pas și care vor fi vedetele care îşi vor adjudeca victoria la finalul ediției, telespectatorii Antena 1 pot vedea duminică, 28 noiembrie, de la 20:00, în marea finală a celui mai dur reality – show, Asia Express – Drumul Împăraților.