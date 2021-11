Ce a făcut Estera Buble imediat cum a ajuns acasă din Asia Express: „Am plâns când am văzut cât crescuseră copiii”

Estera Buble este mama a doi copii, iar dorul de ei a fost imens, în timpul competiției Asia Express.

Sora Lidiei Buble a mărturisit că, în momentul în care s-a întors acasă, din Israel, și-a îmbrățișat familia și a încpeut să plângă când a văzut cât au crescut cei doi băieți în absența ei.

Estera Buble, mărturisiri emoționante. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut când s-a întors din Asia Express

„Acasă, cand am ajuns, mi-am îmbrățișat familia mult, am plâns când am văzut cât crescuseră copiii în absenţa mea. Apoi, m-am dus la un tratament facial unde cred că am adormit. Spuneam foarte des „vai ce bine e să faci duş când vrei, „ce bine e să stai când ai chef şi am avut un concediu scurt la mare, unde am dormit aproape încontinuu”, a povestit Estera Buble, pentru viva.ro.

Întrebată dacă a slăbit în Asia Express, Estera Buble a mărturisit că a trecut peste rușine când a fost vorba despre cerut de mâncare:

„Nu am slăbit. Deloc! Ba chiar cred că am luat 2-3 kg în plus. Am ştiut că, dacă ne este ruşine să cerem când ne este foame, nu rezolvăm nimic, ba chiar ne tăiem singure craca de sub picioare. Aşa că noi, de fiecare dată când am avut timp şi puteam, le ceream mâncare oamenilor şi, în general, oamenii ne dădeau. Acum, ajunsă acasă, nu mai pot să văd pâine sau sendvișuri, pizza şi toate uscăturile mâncate în Asia Express”, a spus Sora Lidiei Buble pentru sursa menționată anterior.

Lidia și Estera Buble au format o echipă puternică în sezonul 4 de Asia Express

Lidia și Estera Buble au fost foarte competitive la Asia Expess, iar sora artistei a mărturisit că a plecat de acasă cu scopul de a câștiga.

„Eu am plecat de acasă setată pe câştig. Nici măcar o dată nu m-am gândit să renunţ, pentru mine asta nu era o opţiune. Au fost momente foarte dificile, dar ne-am încurajat reciproc şi am reuşit să strângem din dinţi şi să mergem mai departe”, a spus Estera Buble.

Lidia și Estera Buble au părăsit competiția Asia Express Drumul Împăraților, în ediția de pe 24 noiembrie 2021. Chiar dacă și-ar fi dorit să joace în Finală, Estera Buble a mărturisit cât de recunoscătoare este că a trăit experiența Asia Express alături de sora ei.

„Emoții, legătură mult mai strânsă între mine și Lidi, adrenalină, competitivitate, încredere de sine mult mai mare, ritm de viață alert (că la armata), lume nouă, foame, cerșit cazare și transport. Așa descriu, pe scurt, experiența Asia Express, experiență pe care o consider o a două mea copilărie, dar trăită la intensitate maximă”, este modul în care a descris Estera Buble experiența Asia Express.