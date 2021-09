Elwira şi Mihai Petre au câştigat imunitatea în primul stage Asia Express. Cea de-a treia ediţie a show-ului, lider de audienţã

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, Antena 1 a fost lider de audiență cu o medie de 6.9 puncte de rating și 24.2% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6.5 puncte de rating și 22.9% cota de piață.

Elwira şi Mihai Petre au câștigat imunitatea în ediția 3 din sezonul 4 „Asia Express”

Luni seară, imunitatea etapei a fost adjudecată de Mihai Petre și de soția sa Elwira, echipă ajunsă prima la steagul Asia Express. Cei doi sunt până în acest moment singura echipă ce a câștigat cea mai importantă miză din prima etapă a concursului, dar în seara aceasta, un alt cuplu va deveni imun în nominalizarea cursei pentru ultima șansă, căci o nouă imunitate este pusă în joc de către Irina Fodor.

Tot diseară, de la 20:30, Lidia Buble și Estera, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Patrizia Paglieri și Francesco vor începe în forță în ritm de joc de amuletă. Provocarea din satul pescăresc le poate aduce 1000 de Euro, dar și un avantaj substantial într-o cursă în care imprevizibilul situației poate schimba clasamentul în orice moment. Cine va câștiga, telespectatorii vor afla în această seară.

Elwira și Mihai Petre în ediția 3 din sezonul 4 Asia Express

Traseul de azi îi va trece pe concurenți de la agonie la extaz, căci ritmul alert de competiție în vreme de pandemie se va lăsa cu multă frustrare: ”Am o profesie care mă trece, emoțional, prin toate stările, dar ce am trăit în ziua asta cu siguranță nu o să mai trăiesc. Nu am crezut că aceată emisiune poate să te facă erou și victimă la câteva ore distanță”, va mărturisi Adriana Trandafir.

Cine va obține cea de-a doua imunitate a etapei și cum se va desfășura a treia zi a competiției în Turcia, telespectatorii Antena 1 pot vedea de la 20:30, într-o nouă ediție Asia Express- Drumul Împăraților.