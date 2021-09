Asia Express, 19 septembrie 2021. Alexandra Ungureanu a cedat și a izbucnit în lacrimi. Artista s-a speriat pentru mama ei

Cea de-a doua zi în Asia Express s-a dovedit a fi una foarte obositoare și plină de surprize. Unii dintre concurenți au reușit să se ascundă într-o mașină și să ajungă la Irina Fodor, iar alții au întâmpinat probleme cu autoritățile din Turcia.

În această ediție telespectatorii Antena 1 au avut parte și de primul Joc de Amuletă, care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură. Cosmin și Eliza Natanticu au reușit să iasă victorioși din Jocul de Amuletă, iar cei doi nu au mai fost nevoiți să treacă printr-o altă probă, ci doar să găsească transport pentru a ajunge la Assos.

Au fost echipe care au trecut și prin momente dificile. Cuza și Emi au întâmpinat probleme cu proba, dar și cu autostopul, iar Alexandra Ungureanu și mama ei au așteptat ore întregi într-o benzinărie o mașină.

Cursa concurenților s-a oprit după ce Irina Fodor le-a spus să își caute cazare, cea mai grea etapă din competiție. Unii au avut noroc și au găsit mai rapid un loc în care să doarmă, alții au continuat să caute și pe timpul nopții.

Alexandra Ungureanu a izbucnit în lacrimi în timp ce căuta cazare la Asia Express

Cele nouă echipe au fost nevoite să își caute cazare în cea de-a doua zi din sezonul 4 Asia Express. Alexandra Ungureanu și mama ei s-au aflat printre cei care au găsit foarte greu pe cineva care să găzduiască, iar emoțiile au copleșit-o.

Artista a dezvăluit că îi este foarte frică pentru mama ei și a izbucnit în lacrimi: "Am ajuns prea repede la o concluzie cu care am fost prevenită și nu am vrut să țin cont de ea. Chiar îmi fac griji că o supraexpun pe mama, că este mai greu decât am crezut și că s-ar putea să se întâmple ceva foarte rău."

"Emoțional eram la pământ și începusem să intru pe toate fricile pământului! Îmi era foarte teamă că starea mamei de sănătate se putea înrăutăți", a spus Alexandra Ungureanu.

"Îmi place, mă bucur să fiu cu ea aici, dar are niște reacții super extreme și mă trece și pe mine prin ele, chit că eu pot să fac haz de necaz. Acum nu mai pot, sunt îngrijorată pentru ea și nu văd cum o să fie mai bine.", a mai adăugat ea.

Despre sezonul 4 Asia Express de la Antena 1

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Cele nouă echipe care au decis să plece în sezonul 4 Asia Express sunt: Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.