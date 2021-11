EXCLUSIV. Mihai Petre și Elwira, primele reacții după ce au câștigat sezonul 4 din Asia Express - Drumul Împăraților

Finala sezonului 4 din Asia Express - Drumul Împăraților a ținut cu sufletul la gură telespectatorii, care le-au urmărit parcursul celor două echipe: Mihai Petre & Elwira și Cuza & Emi. Concurenții au fost provocați să treacă prin cele mai dificile probe pentru a ajunge la Turnul lui David, ultima destinație a reality show-ului.

Deși vedetele au luptat cu toate armele pentru a obține premiul de 30.000 de euro, Mihai Petre și Elwira au ajuns pe primul loc la Irina Fodor și au fost desemnați câștigători. Cei doi au demonstrat de-a lungul emisiunii că sunt o echipă puternică, în mod special prin numărul amuletelor și imunităților obținute în ele zece etape.

Citește și: Asia Express 2021. Cine sunt finaliștii sezonului 4 de pe Drumul Împăraților

La scurt timp de la victorie, soții Petre au oferit un interviu în exclusivitate pentru a1.ro despre ce au simțit când au primit titlul de câștigători, dar și despre așteptările pe care le aveau în ultima etapă a celui mai dur reality show.

Ce spun Mihai Petre și Elwira despre experiența Asia Express - Drumul Împăraților, după ce au câștigat sezonul 4 al show-ului

Cel mai așteptat moment al serii a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor echipa câștigătoare. Mihai Petre și Elwira au rămas fără cuvinte când Irina Fodor i-a anunțat că vor pleca acasă cu premiul de 30.000 de euro.

Cei doi au vorbit cu emoție și entuziasm despre aventura vieții lor, imediat după ce au fost desemnați câștigători.

Citește și: Asia Express, 23 noiembrie 2021. Concurenții au primit scrisori de la cei dragi și au curs lacrimi. Ce s-a aflat

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a spus Mihai Petre în exclusivitate pentru a1.ro.

Concurenții au discutat și despre fetele lor, în special despre Catinca, care este o mare fană Asia Express.

„Abia aștept să o văd, sincer. Cred că o să fie cel mai fericit copil. Ele ne fac mândre în fiecare zi. Atât de mult ne bucurăm că a venit rândul lor să fie mândre de noi și e tare sentimentul. Dacă aș putea, aș repeta experiența asta oriunde și oricând, dar numai cu omul ăsta”, a declarat Elwira Petre, vizibil entuziasmată.

„E o mare realizare pentru mine. Când mă gândesc cât am ezitat de mult să dau un răspuns și acum regret că am ezitat atât de mult. Ar fi trebuit să fiu super hotărât și să spun „da” din prima, pentru că a fost experiența vieții mele”, a completat-o soțul ei.

Urmărește clipul video de mai sus din finala Asia Express 2021, sezonul 4, ca să savurezi tot momentul!