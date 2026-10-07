Irina Fodor, anunț neașteptat la Asia Express. Ce nu au voie să facă echipele în acest oraș: „Nu am primit aprobare pentru…”

În ediția de Asia Express de pe 7 octombrie, Irina Fodor le-a dat o veste îmbucurătoare concurenților de pe Drumul Mătăsii, chiar după ce echipa imună, formată din Torje și Alexuc, a părăsit scena.

Prezentatoarea Asia Express i-a înveselit pe concurenți cu vestea pe care le-a dat-o, înainte de calificarea pentru jocul de amuletă. Irina Fodor le-a precizat că toți au cazare asigurată!

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Irina Fodor, veste surprinzătoare pentru concurenții Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: „În acest oraș nu am primit aprobare pentru…”.

„Am o veste bună pentru voi! În acest oraș nu am primit aprobarea de a căuta cazare. Ceea ce înseamnă că eu am făcut rost de cazări pentru toată lumea! Apartamente la diverse familii”; i-a anunțat Irina Fodor pe concurenți.

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Mirela Retegan a comparat vestea de la Irina Fodor cu momentul în care un copil găsește cadoul de la Moș Crăciun.

După vestea bună, a venit și o veste mai puțin bună. Înainte de a porni spre destinația pentru calificarea la jocul de amuletă, Irina Fodor i-a invitat la masă pe concurenți. Prezentatoarea Asia Express le-a pregătit un meniu cu preparate care mai de care mai picante.

Sărutul diavolului sau Topitor de fețe, printre preparatele din meniul concurenților de la Asia Express

„În funcție de cât de repede terminați preparatul, puteți pleca în cursă spre mine”, le-a spus Irina Fodor.

În meniu, concurenții au avut preparate denumite: „Lacrimile gloriei, Sărutul diavolului, Topitor de fețe, Apocalipsa acum, Focul dragonului, Lava din Chongqing.

Imaginile au fost difuzate în ediția de Asia Express de pe 7 octombrie 2026, show care face parte din programul TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.