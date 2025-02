Cum arată camera de hotel în care s-a cazat Irina Fodor în Filipine. Prezentatoarea se pregătește pentru filmările Asia Express

Irina Fodor este pregătită pentru un nou sezon Asia Express și a împărtășit cu fanii săi câteva impresii despre Filipine, prima țară de pe Drumul Eroilor.

Irina Fodor este pregătită pentru filmările Asia Express – Drumul Eroilor și a ajuns în prima destinație a acestui sezon, Filipine. Prezentatoarea emisiunii a avut parte de o primire caldă și de un gest deosebit din partea personalului de la hotelul unde este cazată.

Irina Fodor se pregătește de filmările Asia Express - Drumul Eroilor

După o călătorie intensă de două zile, care a presupus trei zboruri și o escală de șase ore în Manila, Irina Fodor și echipa de producție au ajuns în Filipine, la prima lor cazare.

Prezentatoarea a fost întâmpinată cu un buchet de flori și îmbrățișări. Gestul a emoționat-o profund pe Irina Fodor, care nu a întârziat să împărtășească aceste momente cu fanii săi de pe rețelele de socializare. De asemenea, ea a oferit și câteva impresii despre vreme și mâncare.

„Un nou sezon de Asia Express, o nouă serie de poze din albumul: <<Ce văd eu din cameră azi>>. În primul rând, vreau să vă spun că personalul de la hotel a fost extraordinar de drăguț, iar când am ajuns, după drumul de aproape două zile (trei avioane, o escală de vreo șase ore în Manila și aproape 100 km cu mașina), m-au primit cu îmbrățișări și un buchet de flori. M-au înduioșat tare. Oricum, din ce am putut observa până acum, filipinezii sunt foarte blânzi, dornici să îți sară în ajutor și să te facă să te simți cât mai confortabil. Love them!

În al doilea rând, plouă necontenit deocamdată. Dar mâncarea e foarte bună. Cam atât de aici pentru moment, mă dezmeticesc și vă mai scriu”, a scris Irina Fodor pe Instagram, postând și alte imagini din zilele de acomodare.

Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, printre echipele care pornesc pe Drumul Eroilor, în Asia Express

Drumul Eroilor va străbate trei țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.