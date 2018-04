Jocul se complică în semifinala Asia Express: echipele, supuse la un test de către foștii concurenți

Drumul Dragonului a ajuns aproape de final. După mai bine de 4500 de kilometri pe teritoriul a patru țări necunoscute din Asia, cele trei echipe rămase în concurs se vor confrunta cu ultimele încercări ale acestei experiențe unice. Semifinala ,,Asia Express”, difuzată luni seară pe Antena 1, de la 20:00, le pregătește vedetelor misiuni care îi vor aduce la capătul disperării, teste ce îi vor provoca și care vor demonstra cine merită cu adevărat să fie mai aproape de lupta decisivă. Și pentru că surprizele se țin lanț în această cursă extremă, luni seară foștii concurenți sunt cei care îi vor provoca pe cei rămași să treacă printr-un test al detaliilor, ce ar putea stabili clasamentul.

Vedetele care au plecat acasă au lăsat în urmă pentru concurenții care încă se află în cursă o serie de întrebări cheie, iar acest test de rememorare va provoca echipele să-și aducă aminte detalii specifice din experiența ,,Asia Express”. Pentru că se află la doar câțiva pași de premiul de 30.000 Euro, jocul va deveni și mai complicat. Întrebările sunt înregistrate pe niște tablete, iar tabletele vor fi ascunse în cele mai neobișnuite locații, astfel încât cei șase vor fi nevoiți ca mai întâi să le găsească pe străzile aglomerate din Thailanda. Rapiditatea, intuiția și viteza de reacție a celor doi coechipieri vor fi vitale.

Pentru această provocare, vedetele vor avea la dispoziție o hartă și o ricșă, un mijloc de transport cu două roți tras de o bicicletă, iar culoarea acestuia va dicta traseul destinat fiecărei echipe. Punctele de reper indicate pe hartă îi vor ajuta să ajungă mai repede la tablete și să înceapă acest test al detaliilor: ,,Trebuie să fim foarte atente la puncte, pentru că nu există niciun steag acolo și putem să le omitem.”, afirmă Raluka.

În cazul în care o echipă va răspunde corect la toate întrebările, trebuie doar să returneze trăsura și să își continue drumul către următoarea misiune. În caz contrar, fiecare răspuns greșit va atrage de la sine o penalizare de 5 minute, timp în care coechipierii nu vor avea voie să joace.

,,Dragii noștri semifinaliști, vă felicităm pentru că ați ajuns până aici. Dar avem o întrebare pentru voi, una dificilă.”. Acesta va fi doar o parte din mesajul fraților Moroșanu, ce i-ar putea încurca definitiv pe cei rămași în cursă: ,,Nu aș putea să răspund niciodată la întrebarea asta. Aș putea să stau șapte zile aici și tot nu mi-aș aminti. Nu pot să rețin denumiri.”, afirmă Vica Blochina total debusolată.

Destinația finală a acestei etape este Bangkok, acolo unde Gina Pistol va dezvălui clasamentul final. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Vica Blochina și Daniela Crudu și Raluka alături de Ana Baniciu sunt cei șase concurenți care se vor lupta crâncen pentru a-și asigura locul în etapa finală a celui mai dur reality show. Cu ultimele resurse de energie, cu noi strategii și cu obiectivul de a câștiga cei 30.000 de Euro puși în joc, cele trei echipe rămase vor resimți din plin presiunea acestor momente decisive. Numele finaliștilor ,,Asia Express” va fi dezvăluit luni seară de la ora 20:00, într-o nouă ediție tensionată, ce va ține telespectatorii Antena 1 cu sufletul la gură în fiecare moment.

