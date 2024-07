Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Zeilor, episodul 3. Irina Fodor, despre experiența trăită în Thailanda și Malaysia

În episodul 3 din Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Zeilor, Irina Fodor a povestit despre experiența pe care a trăit-o în Thailanda, Malaysia și Indonezia. Prezentatoarea TV a avut parte de peisaje spectaculoase, culturi inedite și situații neașteptate.

Asia Express, sezonul 7 a pregătit o mulțime de surprize pentru telespectatori. Cel mai dur reality show din România va avea marea premieră pe 1 septembrie 2024, începând cu ora 20:00, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Până la cele vizionarea celor patru ediții consecutive ale emisiunii, publicul are ocazia să vadă imagini exclusive din cursă și să afle detalii uluitoare despre traseul de pe Drumul Zeilor Jurnal de călătorie.

De curând, Irina Fodor a vorbit în episodul 3 a producției despre aventura de care a avut parte în Thailanda, Malaysia și Indonezia. Prezentatoarea TV a trecut printr-o mulțime de situații delicate, dar și prin momente de neuitat.

Ce dezvăluiri a făcut Irina Fodor, în Jurnal de călătorie, despre traseul din Asia Express - Drumul Zeilor

Cea care îi va însoți la fiecare pas pe concurenții pe Drumul Zeilor a rămas impresionată de Thailanda. Irina Fodor a povestit cu amănunt despre localnicii minunați, peisajele de vis și obiceiurile deosebite din această țară.

„Thailanda este în inima mea! Iubesc oamenii din țara asta, iubesc natura. Locurile prin care am trecut anul ăsta ne-au dezvăluit-o și mai frumos decât o știam. Nu am simțit altceva decât pace și armonie. Deși adrenalina cursei te ține în priză tot timpul a fost un sentiment tare diferit și plăcut, ca și cum aș fi acasă.”, a mărturisit prezentatoarea TV în Jurnal de călătorie.

Părerea soției lui Răzvan Fodor s-a schimbat radical atunci când a vorbit despre Malaysia. Aceasta a descris țara ca fiind una extrem de diferită față de Thailanda: „Nici nu știu cu ce să încep. Aici am întâlnit culturi atât de diferite, să încep cu Ramadanul lor sau fie vorba despre junglele luxuriante pe care le-am văzut, să fie vorba despre orașele incredibile în care am fost. A fost, în primul rând, un șoc față de Thailanda. Aici majoritatea sunt musulmani, au o altfel de credință, au altfel de obiceiuri, este o altă cultură, iar noi am fost nevoiți să ne adaptăm”.

„Am ajuns, în Indonezia, într-o perioadă foarte aglomerată. Pentru telespectatori va fi fascinant să vadă tot ce se întâmplă aici. Va fi un impact cultural foarte puternic pentru cei de acasă. Sunt lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți. Concurenții de anul ăsta, așa cum i-am văzut și așa cum îi simt eu, au o poftă nebună de a cunoaște toate locurile prin care trec. Îi interesează ce mănâncă cei la care se cazează, îi interesează cum e traiul lor de zi cu zi și își doresc să trăiască experiența asta prin toți porii, iar asta se simte. O să fie inedit pentru telespectatori, se vor bucura de pe canapea de experiența asta, noi ne străduim să supraviețuim experienței”, a mai adăugat Irina Fodor la Jurnal de călătorie.