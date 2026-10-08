Maya și Mirela Retegan, la un pas de eliminare la Asia Express! Ce au pățit: „Refuz să cred că pentru asta ieșim!”

Maya și Mirela Retegan au avut un moment dificil în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express.

Maya și Mirela Retegan, la un pas de eliminare la Asia Express! | Antena 1

Ultima misiune din Cursa pentru ultima șansă le-a adus pe echipele participante în căutarea iubirii, în People's Park, un loc în care părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor. Mirela și Maya au întâmpinat dificultăți în găsirea unui băiat după semnalmentele date de o mamă care dorea să-și mărite fiica. Maya și Mirela au căutat mult timp în parc un tânăr iubitor de Panda, cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani și aflat în zodia Dragon.

Maya a intrat în panică pentru că a petrecut prea mult timp la o misiune aparent banală.

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Maya și Mirela Retegan, moment dificil la Asia Express: „Nu ești în stare să găsești un bărbat!”. Ce li s-a întâmplat în cursa pentru ultima șansă: „Mi se pare penibil! Refuz să cred că pentru asta ies din competiție!”

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„Refuz să cred că ies din Asia Express pentru că nu pot să găsesc un bărbat. Mi se pare penibil!”, a spus Maya.

După lungi căutări, Maya și Mirela l-au găsit în sfârșit pe băiatul care îndeplinea condițiile cerute de mamă.

„Eu îmi recunosc vina: m-am uitat numai după băieți frumoși. Dar eu n-am luat în calcul că o mamă nu caută un băiat frumos, caută un băiat bun. După cum arăta, nu l-am fi luat în calcul niciodată, ceea ce spune multe despre percepția noastră. Este foarte posibil (n.r. motivul pentru care n-au găsit și ele bărbați). Noi căutăm cai verzi pe pereți, în timp ce bărbații adevărați poartă panda la șosete”, a spus Mirela Retegan.

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Imaginile au fost difuzate în ediția de pe 8 octombrie de Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.