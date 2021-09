Mesajul Alexandrei Ungureanu după ce a fost eliminată de la Asia Express - Drumul Împăraților. Ce a publicat în mediul online

Cursa pentru Ultima Șansă din ediția nouă a sezonului 4 Asia Express a fost una extrem de palpitantă și plină de suspans. Telespectatorii au stat cu sufletul la gura și au așteptat cu nerăbdare să vadă în ce ordine ajung concurenții la Irina Fodor.

Cei care au intrat în cursa pentrul Ultima Șansă au fost Mihai și Elwira Petre, Cosmin și Eliza Natanticu, dar și Alexandra și Anca Ungureanu. Cele trei echipe au luptat din greu pentru a rămâne în competiția Asia Express - Drumul Împăraților, însă cele care au sosit ultimele au fost Alexandra Ungureanu și mama sa.

Citește și: Asia Express, 21 septembrie 2021. Anca și Alexandra Ungureanu, replici dure din cauza ținutelor. Ce i-a reproșat mama artistei

Nici Nestemată Puterii nu le-a mai putut salva pe cele două, aceasta fiind una roșie. Deci au plecat cu părere de rău din cursă, Alexandra Ungureanu și mama sa au demonstrat că sunt foarte puternice.

Ce mesaj a transmis Alexandra Ungureanu după ce a fost eliminată din Asia Express

La scurt timp după ce telespectatorii au aflat despre prima echipă care a părăsit Asia Express sezonul 4, artista a publicat pe contul său de Instagram un mesaj de-a dreptul emoționant, dar în stilul caracteristic ei.

Alexandra Ungureanu a publicat o imagine din timpul cursei pentru ultima șansă, în costum tradițional. Mesajul de la descrierea postării a atras toată atenția fanilor, care i-au urmărit parcursul în cea mai mare aventură a vieții sale.

"Dar... Asia Express continuă :) Multă baftă mai departe și mulțumim pentru toată experiența!", a transmis Alexandra Ungureanu prin intermediul unui InstaStory.

"Gangsta pe vechi 😎🇹🇷 Mulțumim de încurajări🙌🏻 Ne auzim mai târziu, merg să leșin puțin, pentru că în timpul cursei n-am avut timp și apoi am fost prea obosită:)) Nu știu dacă o să am vreodată vorbe să descriu ce am simțit in ziua aia🥲", a mai povestit artista pe contul oficial de Instagram, vizibil mândră de experiența trăită.

Citește și: Asia Express, 20 septembrie 2021. Anca Ungureanu, replica care i-a făcut pe Cuza și Emi să plângă. Ce le-a spus mama artistei

Alexandra Ungureanu și mama sa s-au numărat printre cele mai îndrăgite echipe de la Asia Express sezonul 4, motiv pentru care a strâns mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții pozitive la postarea sa.

"Câta răbdare poți avea cu mama ta. Te admir!", "Exemplu de familie. Felicitări! O mama puternică și o fiică cu un caracter foarte rar întalnit la noi în țară. Sănătate multă!", "Felicitări pentru locul unde ai ajuns cu mama ta 👍👍👍!" sau "Ce rău îmi pare că ați plecat atât de repede", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online care și-au dorit să transmită complimente și gânduri bune.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Daca ești un fan înrăit al emisiunii Asia Express, intră pe a1shop.ro și achiziționează produsele preferate.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.