Mihai și Elwira Petre şi-au adjudecat o nouă amuletă pe Drumul Împăraților. Show-ul, lider de audienţă pe toate targeturile

După un șir lung de misiuni în care vedetele au avut de îndeplinit diverse provocări, de la a împături rufe contracronometru, la a parcurge distanțele între locații pe bicicletă, jocul de amuletă a fost adjudecat de Mihai și Elwira Petre. „Cred că Mihai și Elwira sunt Hercule și Xena. Nu există probă la care oamenii aștia nu știu să facă ceva”, a spus Estera Buble.

Cuplul câștigător a primit și avantajul de a începe cursa a doua zi cu cincisprezece minute avans față de rivalii lor din competiție.

Cursa de miercuri seară, 17 noiembrie 2021, a stabilit și primul clasament al etapei, iar prima echipă ajunsă la Irina Fodor este și cea care a obținut un avantaj considerabil în cursă. Lidia și Estera Buble sunt cuplul care în ediția următoare vor avea un as în plus în mânecă: ”Mai mare a fost șocul pentru noi! Cred că Mihai Petre a luat-o pe un drum greșit. Se pare că și el mai poate să greșească câteodată”, a spus Lidia Buble.

Asia Express - Drumul Împăraților a fost lider de audiență aseară, 17 noiembrie 2021

Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare cea mai nouă ediţie Asia Express – Drumul Împăraţilor, reality show-ul de la Antena 1 impunându-se ca lider de audienţă, la nivelul tuturor targeturilor.

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, Antena 1 a fost lider cu o medie de 8.2 puncte de rating și 27.5% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 5.4 puncte de rating și 18.1% cota de piață.

Și la nivel urban, Asia Express – Drumul Împăraţilor a fost întâia opţiune a telespectatorilor, înregistrând 7.9 puncte de rating şi 20.8% cota de piaţă, poziţia secundă fiind ocupată de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 12.7% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivel national.

În minutul de aur, 22:36, peste 1.6 milioane de telespectatori la nivel national urmăreau Aventura Asia Express – Drumul Împăraţilor.

Etapa finală Asia Express - Drumul Împăraților desfășurată în Israel continuă duminică, de la 20:00, şi luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.