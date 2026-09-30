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Valerie Lungu s-a văzut deja câștigătoare la Asia Express. Și-a exersat discursul pentru marea finală! Ce a spus

După ce s-a bucurat de o sesiune intensă de masaj, Valerie Lungu s-a bucurat de o plimbare cu Alex Gîlcă și a ajuns chiar să exerseze discursul pentru marea finală! Descoperă ce a spus, în ediția din 30 septembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 22:59 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 22:59
Descoperă ce a spus concurenta, la Asia Express | Antena 1
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Moment complet neașteptat în ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1.

După ce au avut parte de o inedită ședință de masaj, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au decis să se plimbe. La un moment dat, concurenta a arătat că se vede deja câștigătoare la Asia Express, ba chiar și-a exersat discursul pentru marea finală! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 30 septembrie 2026 a show-ului.

Valerie Lungu s-a văzut deja câștigătoare la Asia Express. Și-a exersat discursul pentru marea finală! Ce a spus, în ediția din 30 septembrie 2026

În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsiii, echipa care a câștigat imunitatea mare a avut parte de momente de odihnă și relaxare. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns și-au luat ceva de mâncare, au ajuns la hotel și au savurat din plin confortul și luxul primit. A doua zi, cei doi s-au trezit mult mai relaxați și mai odihniți. Au mâncat și au avut ocazia, preț de o zi, să uite că sutn concurenți și să se simtă mai degrabă turiști.

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Cei doi au savurat preparate locale, au mers la cumpărături și au fost chiar și la o ședință surprinzătoare de masaj, ce i-a luat prin surprindere. Ulterior, cei doi au decis să se plimbe prin împrejurimi și acesta a fost momentul în care Valerie Lungu s-a văzut deja câștigătoare la Asia Express. Concurenta și-a exersat discursul pentru marea finală, iar camerele de filmat au surprins totul.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

„La imunitate e foarte bine, ne relaxăm, ne simțim și noi ca acasă, ne simțim turiști, nu ne mai interesează cine și cum, pe ce clasament suntem. Ne dorim și pe viitor să dăm tare să ajungem imuni fiindcă ce crezi, ne dorim premiul mare!”, a zis Valerie.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

„Aici sunt câștigătorii Asia Express sezonul 9, aplauze! Știm, a fost o cursă lungă, de nouă săptămâni, știu că ați avut favoriți, dar pentru neplăcerile voastre, noi suntem favoriții voștri!”, a fost discursul „de viitori câștigători” pe care l-a avut Valerie Lungu, în timpul unei plimbări, care s-a văzut deja învingătoare.

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

colaj foto cu valerie lungu si alex gîlcă la asia express-drumul matasii
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

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