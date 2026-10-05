Mirela Vaida, dezvăluire savuroasă despre soacra ei. Înainte de nuntă: „A plâns o lună și de atunci plânge de 22 de ani”

Mirela Vaida a făcut o confesiune surprinzătoare despre mama soțului ei. În cadrul unei probe de la Asia Express, concurenta și-a amintit că înainte de nunta ei, soacra a vărsat multe lacrimi, iar prezentatoarea TV a explicat cu mult umor motivul plânsului.

Concurenții de la Asia Express- Drumul Mătăsii au avut de-a face cu ritualurile de nuntă din China. Concurenții au luat parte la o tradiție veche de 800 de ani, care se numește „plânsul nunții”: când o nuntă este anunțată, mireasa trebuie să plângă timp de o lună înainte de ceremonie, lacrimile ei simbolizând părerea de rău pentru că își părăsește familia. Dar nu plânge singură, ci acompaniată de „surorile care plâng”. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au participat la acest ritual emoționant, iar prezentatoarea TV și-a amintit că și la nunta ei a fost respectată această tradiție, însă nu a plâns mireasa, ci soacra.

Cu mult umor, Mirela Vaida a mărturisit că soacra a plâns de mila băiatului.

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În ce relație este Mirela Vaida cu soacra. Concurenta Asia Express a dezvăluit ce gest a făcut mama soțului înainte de nuntă

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„La mine soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă și de atunci plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei. A zis: cui dau eu pe puiul mamei că o ia pe asta mică cu gură mare”, a povestit Mirela Vaida la Asia Express, dând astfel de înțeles că nu este tocmai cea mai bună prietenă a soacrei sale.

Mirela Vaida a mărturisit că are momente în care se simte deranjată de felul în care soacra vorbește la telefon cu „puiul mamei”.

„Eu plâng de draci când o aud la telefon că îl sună pe puiul mamii, adică pe soțul meu, care are aproape 50 de ani, și de atunci oricum plânge continuu de mila lui. Tradiția la noi e la fel, doar că un pic invers: plânge soacra-mea, dar e pe stilul: Decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa. Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiu-su pe mine. Tot neamul lui, încă patru generații”, a mai spus Mirela Vaida, la Asia Express - Drumul Mătăsii.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă sunt concurente la Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.