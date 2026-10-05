Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Mirela Vaida, dezvăluire savuroasă despre soacra ei. Înainte de nuntă: „A plâns o lună și de atunci plânge de 22 de ani”

Mirela Vaida, dezvăluire savuroasă despre soacra ei. Înainte de nuntă: „A plâns o lună și de atunci plânge de 22 de ani”

Mirela Vaida a făcut o confesiune surprinzătoare despre mama soțului ei. În cadrul unei probe de la Asia Express, concurenta și-a amintit că înainte de nunta ei, soacra a vărsat multe lacrimi, iar prezentatoarea TV a explicat cu mult umor motivul plânsului. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 09:17 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 09:24
Mirela Vaida, dezvăluire savuroasă despre soacra. Înainte de nuntă: „A plâns o lună și de atunci plânge de 22 de ani” | Antena Stars
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Concurenții de la Asia Express- Drumul Mătăsii au avut de-a face cu ritualurile de nuntă din China. Concurenții au luat parte la o tradiție veche de 800 de ani, care se numește „plânsul nunții”: când o nuntă este anunțată, mireasa trebuie să plângă timp de o lună înainte de ceremonie, lacrimile ei simbolizând părerea de rău pentru că își părăsește familia. Dar nu plânge singură, ci acompaniată de „surorile care plâng”. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au participat la acest ritual emoționant, iar prezentatoarea TV și-a amintit că și la nunta ei a fost respectată această tradiție, însă nu a plâns mireasa, ci soacra.

Cu mult umor, Mirela Vaida a mărturisit că soacra a plâns de mila băiatului.

Citește și: Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

În ce relație este Mirela Vaida cu soacra. Concurenta Asia Express a dezvăluit ce gest a făcut mama soțului înainte de nuntă

Articolul continuă după reclamă

„La mine soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă și de atunci plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei. A zis: cui dau eu pe puiul mamei că o ia pe asta mică cu gură mare”, a povestit Mirela Vaida la Asia Express, dând astfel de înțeles că nu este tocmai cea mai bună prietenă a soacrei sale.

Mirela Vaida a mărturisit că are momente în care se simte deranjată de felul în care soacra vorbește la telefon cu „puiul mamei”.

„Eu plâng de draci când o aud la telefon că îl sună pe puiul mamii, adică pe soțul meu, care are aproape 50 de ani, și de atunci oricum plânge continuu de mila lui. Tradiția la noi e la fel, doar că un pic invers: plânge soacra-mea, dar e pe stilul: Decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa. Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiu-su pe mine. Tot neamul lui, încă patru generații”, a mai spus Mirela Vaida, la Asia Express - Drumul Mătăsii.

Citește și: Mirela Vaida și-a ieșit din fire la Asia Express: „M-au apucat dracii ăia mari de moldoveancă!”. Ce a făcut-o pe Loredana să țipe

+1
Mai multe fotografii

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă sunt concurente la Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.

Când se difuzează Asia Express, după ce România – Suedia a schimbat programul Antena 1. În ce zi pot fi văzuți concurenț...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român de doar 30 de ani, inel de logodnă de 150.000 de euro: „Lucrurile astea cântăresc enorm” Milionarul român de doar 30 de ani, inel de logodnă de 150.000 de euro: &#8222;Lucrurile astea cântăresc enorm&#8221;
Observatornews.ro Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie
Antena 3 Prințul moștenitor din Abu Dhabi a discutat cu Wall Street extinderea imperiului de investiții de 300 de miliarde de $ până spre Africa Prințul moștenitor din Abu Dhabi a discutat cu Wall Street extinderea imperiului de investiții de 300 de miliarde de $ până spre Africa
Comentarii


„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Ce ascunde Jokerul primit și avantajul care poate schimba jocul
Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Ce ascunde Jokerul primit și avantajul care poate schimba jocul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cursă la limită pentru amuletă la Asia Express. Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor
Cursă la limită pentru amuletă la Asia Express. Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x