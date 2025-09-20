Antena Căutare
Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, au marcat recent 16 ani de căsnicie, iar prezentatoarea TV de la Acces Direct a împărtășit emoția momentului cu fanii săi din mediul online.

Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 15:00
Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

Cei doi formează un cuplu de peste 20 de ani și au împreună trei copii, fiind un exemplu de familie unită și fericită. Mirela și Alexandru s-au căsătorit în 2009, iar de atunci au rămas mereu unul alături de celălalt, în ciuda diferențelor de temperament pe care chiar vedeta le-a subliniat cu umor.

Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

Cu ocazia aniversării, Mirela Vaida a publicat un mesaj savuros pe rețelele de socializare, în care a povestit că soțul ei nu este genul care să se lase fotografiat sau să facă declarații romantice în public. Cu toate acestea, Alexandru i-a demonstrat din nou că știe să o surprindă.

”N-ar sta la poză nici să-l pici cu ceară!😄 Ba chiar spune că i se pare penibil să ne urăm, azi, noi, nouă, "La mulți ani!" pe rețelele de socializare, cu ocazia împlinirii a 16 ANI de Căsnicie, și 20 de ANI de relație!🥂❤️🎊 Dar, uite așa, diferiți, ne-am completat iar el m-a suportat 20 de ani🤫! L-am întrebat: "Cum ți s-au părut anii ăștia?" Mi-a răspuns: "Interesanți. Și plini!" 😁 I-am bătut obrazul că, anul trecut pe vremea asta, mi-a făcut cadou o oală de inox, cu capac, de 10L! Superbăă, dealtfel... Azi m-a scos la restaurant, la prânz! 😄 Cică are o surpiză pentru mine, diseară! Sper să nu fie o tigaie! Că-i pun capac!! 😁🤘 Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!🥂☘️❤️”, a declarat Mirela Vaida, pe rețelele de socializare, cu umorul care o caracterizează.

Astfel, aniversarea celor 16 ani de căsnicie a fost marcată printr-un cadou inedit – o nouă „oală” în colecția familiei – dar și printr-o întâlnire romantică la restaurant. Mirela a precizat că soțul ei i-a pregătit și o surpriză pentru seară, însă a preferat să păstreze misterul.

În postarea sa, vedeta a transmis și un mesaj emoționant pentru partenerul de viață: „Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!”.

