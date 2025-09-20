Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, au marcat recent 16 ani de căsnicie, iar prezentatoarea TV de la Acces Direct a împărtășit emoția momentului cu fanii săi din mediul online.

Cei doi formează un cuplu de peste 20 de ani și au împreună trei copii, fiind un exemplu de familie unită și fericită. Mirela și Alexandru s-au căsătorit în 2009, iar de atunci au rămas mereu unul alături de celălalt, în ciuda diferențelor de temperament pe care chiar vedeta le-a subliniat cu umor.

Cu ocazia aniversării, Mirela Vaida a publicat un mesaj savuros pe rețelele de socializare, în care a povestit că soțul ei nu este genul care să se lase fotografiat sau să facă declarații romantice în public. Cu toate acestea, Alexandru i-a demonstrat din nou că știe să o surprindă.

”N-ar sta la poză nici să-l pici cu ceară!😄 Ba chiar spune că i se pare penibil să ne urăm, azi, noi, nouă, "La mulți ani!" pe rețelele de socializare, cu ocazia împlinirii a 16 ANI de Căsnicie, și 20 de ANI de relație!🥂❤️🎊 Dar, uite așa, diferiți, ne-am completat iar el m-a suportat 20 de ani🤫! L-am întrebat: "Cum ți s-au părut anii ăștia?" Mi-a răspuns: "Interesanți. Și plini!" 😁 I-am bătut obrazul că, anul trecut pe vremea asta, mi-a făcut cadou o oală de inox, cu capac, de 10L! Superbăă, dealtfel... Azi m-a scos la restaurant, la prânz! 😄 Cică are o surpiză pentru mine, diseară! Sper să nu fie o tigaie! Că-i pun capac!! 😁🤘 Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!🥂☘️❤️”, a declarat Mirela Vaida, pe rețelele de socializare, cu umorul care o caracterizează.

Astfel, aniversarea celor 16 ani de căsnicie a fost marcată printr-un cadou inedit – o nouă „oală” în colecția familiei – dar și printr-o întâlnire romantică la restaurant. Mirela a precizat că soțul ei i-a pregătit și o surpriză pentru seară, însă a preferat să păstreze misterul.

În postarea sa, vedeta a transmis și un mesaj emoționant pentru partenerul de viață: „Hai, la mulți ani nouă! Să fie încă 16! Cu noroc și binecuvântare!”.