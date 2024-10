Prima reacție a lui Cosmin Vîjeu, după ce a fost eliminat de la Asia Express alături de Adrian Nartea. Ce mesaj a transmis

Cosmin Vîjeu a transmis un mesaj copleșitor pe contul de Instagram, după ce a fost eliminat de la Asia Express alături de colegul său de echipă, Adrian Nartea.

Concurenții au avut parte de o cursă intensă în ediția 29 din Asia Express - Drumul Zeilor, sezonul 7. Telespectatorii au urmărit cu mare atenție fiecare probă prin care au trecut echipele, așteptând verdictul final al Zeului.

La cursa pentru ultima șansă au intrat Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Ioana State și Mane (la votul celorlalți concurenți). Misiunile au fost extrem de dificile, iar condițiile meteo nefavorabile au îngreunat probele echipelor.

Deși au plecat pe traseu cu gândul să organizeze petrecerea aniversară a unor copii din Malaezia, perechile de vedete au avut parte de un moment emoționant, la care nici nu se așteptau. Aceștia au fost luați prin surprindere de traiul greu al oamenilor dintr-o comunitate săracă a țării.

Au avut parte de situații neașteptate și copleșitoare, însă nu au renunțat nici măcar o secundă la gândul că își pot continua aventura din Asia Express. Cei care au ajuns pe primul loc la Irina Fodor au fost Nicolai Tand și Sorin Brotnei, urmați de Ioana State și Mane.

Astfel, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au ocupat ultimul loc în cursă. Din păcate, zeul a fost roșu, motiv pentru care au fost eliminați din competiție. Lacrimile au început să curgă pe fețele concurenților la aflarea veștii.

Ce mesaj a transmis Cosmin Vîjeu pe contul de Instagram, după ce a fost eliminat de la Asia Express - Drumul Zeilor alături de colegul său de echipă, Adrian Nartea

La scurt timp de la difuzarea ediției 29 din Asia Express - Drumul Zeilor, sezonul 7, Cosmin Vîjeu a ținut să transmită un mesaj copleșitor. Actorul s-a decis să vorbească despre experiența trăită în aventura vieții sale.

„De când am acceptat propunerea lui Adi de a merge în Asia Express împreună, am știut că fac o alegere bună! Țin să îi mulțumesc din tot sufletul pentru întreaga experiență. Am învățat multe de la el. Ești un om minunat @adinartea. Asia Express? Armata pe care nu am făcut-o. Călătoria în care am învățat să îmi depășesc orice teamă și orice limită. Sunt mândru de întregul nostru parcurs de pe Drumul Zeilor. Am fost echilibrați și am dat tot ce e mai bun din noi la fiecare pas. A fost cu de toate. De la agonie la extaz și invers. Mi-a plăcut fiecare joc, fiecare probă și fiecare zi petrecută acolo! Mulțumesc soției, familiei, prietenilor și tuturor oamenilor care ne-au susținut și au fost cu sufletul la gură pentru noi. Mulțumesc pentru tot Adrian Nartea. Mulțumesc Asia Express pentru toate trăirile! Mulțumesc întregii echipe de producție Asia Express”, a scris Cosmin Vîjeu pe contul de Instagram.

„Sunteți minunați băieți!”, „Fără voi nu va mai avea niciun farmec acest show! A ieșit o echipă extraordinară, puternică, cu mare bun simț, felicitări băieți!” sau „Pentru mine, voi sunteți câștigători! V-am susținut încă de la început și îmi pare tare rău că ați plecat, am plâns odată cu voi aseară”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.