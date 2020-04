Prima reacție a Ștefaniei, după ce a pierdut la Asia Express! Iubita lui Speak, mesaj neașteptat

Ce mesaj a postat Ștefania pe pagina sa de Instagram, la scurt timp după finala Asia Express, sezon 3?

„❤️DOAMNEEE CATE EMOTIII!!❤️ Am resimtit toate emotiile finalei, am resimtit tristetea si bucuria ultimelor clipe din @asiaexpressromania ❤️ Chiar daca nu am castigat trofeul, am castigat cea mai de pret comoara, PE NOI 2 ❤️ MULTUMIM voua, celor ce ati trait emotiile noastre din fata televizoarelor, celor ce ne-au trimis sute de mesaje de sustinere, incurajare si iubire❤️❤️❤️ 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 cea mai minunata comunitate❤️❤️❤️❤️❤️ GATA SUNT LESINATA DE EMOTII 🙈🙈❤️❤️❤️”

Iată mai jos un alt mesaj postat de Ștefania pe pagina sa de Instagram: