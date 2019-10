Star Matinal. Nico, cură de îngrășare înainte de Asia Express. Cum se pregătește artista de marea aventură

Star Matinal. Adio dietă, adio siluetă! Conştientă de faptul că nu va avea parte de o viaţă uşoară în „Asia Express", o vedetă de la noi a luat deja măsuri.

Nico a fost surprinsă de paparazzi Spynews alături de cele mai bune prietene ale sale. Înaainte cu câteva ore de plecarea în aventura ”Asia Express”, de la Antena 1, Nico a dat iama în fast-food-urile din zonă. Îmbrăcată foarte cool, după ultimul tred, și foarte fericită că se află în compania prietenelor sale, a mâncat cu poftă și nu s-a oprit nici atunci când îi suna telefonul.

La Asia Express, Nico va face echipă cu fiica sa, Alexandra

Nico: „Asia Express e o experiență unică pe care am vrut s-o trăiesc încă de când am văzut primul sezon. Mă bucur enorm că voi merge alături de fiica mea!”

Alexandra: „Eu sunt o fire foarte competitivă și sociabilă, iar Asia Express este exact despre asta! Competiția din cadrul acestui show este în primul rând una interioară (cu mine însămi) și un prilej unic de a socializa cu oameni dintr-un mediu nou, total necunoscut. Sunt convinsă că experiența Asia Express mă va face mai puternică și de altfel, cel mai important, va consolida frumoasa relație de prietenie dintre mine și mama.”

Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh. Aceasta este lista completă a celor 9 perechi de vedete care foarte curând vor porni pe Drumul Comorilor din Asia Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Nico cântă, la Neatza cu Răzvan și Dani, melodia "Corazon Partido"

